Lutte contre l’épidémie : 30 hommes politiques et experts appellent à la coopération internationale

Plus de 30 hommes politiques et experts de plus de dix pays ont appelé au renforcement de la coopération internationale dans la lutte contre le COVID-19. Le Conseil consultatif international de l'Association des think-tanks de la Route de la Soie a tenu une vidéoconférence axée sur le thème «Travailler ensemble pour relever les défis mondiaux en matière de sécurité de santé publique et construire la route de la soie sanitaire», la réunion a rassemblé vendredi plus de 30 hommes politiques et experts de plus de dix pays, dont l'Iran, la France, l'Italie, l'Égypte et la Grèce.

Selon la déclaration sanctionnant les travaux de la réunion, le COVID-19 représente le défi le plus urgent et le plus sérieux à la santé de l'humanité et à la paix et au développement dans le monde. Afin de répondre conjointement aux risques et aux défis, des efforts continus doivent être faits pour construire une communauté de destin pour l'humanité vers une solidarité et une coopération plus fortes.

«Il faut reconnaître que depuis l'épidémie de COVID-19, divers pays ont adopté des tactiques et des mesures de réponse conformément à leurs conditions nationales spécifiques et des progrès significatifs ont été réalisés en Chine et dans d'autres pays, offrant une pratique utile à l'actuelle lutte mondiale contre le COVID-19», selon le communiqué. «Des efforts concertés doivent être déployés pour promouvoir la recherche et le développement conjoints vers des percées précoces avec une approche scientifique et pour s'opposer à la politisation des questions de santé publique, à la stigmatisation d'autres pays sous le prétexte du COVID-19 et aux commentaires et pratiques discriminatoires contre tout pays, région ou groupe ethnique.»