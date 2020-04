Mila : Récolte prévisionnelle de 800.000 quintaux d’ail

La superficie consacrée à cette culture a atteint 1.460 hectares concentrés dans le Sud de la wilaya, notamment les communes de Teleghma, Oued Seggan et Oued El Athmania, a souligné le même responsable qui a relevé le recul de cette surface comparativement à la saison précédente où elle avait atteint 1.900 hectares ayant permis la récolte de plus d’un million de quintaux. Plusieurs facteurs expliquent ce recul dont l’option des agriculteurs pour d’autres spéculations dans le cadre du cycle agricole et l’incitation des agriculteurs par les services agricoles à diversifier les cultures pour préserver un bon niveau de rendement des terres, a assuré le même cadre. En dépit de ce recul, la wilaya de Mila demeure leader de la filière à l’échelle nationale avec une récolte en qualité et quantité couvrant une grande partie des besoins du marché national, a souligné le directeur des services agricoles. La récolte de la nouvelle production a dernièrement été entamée sur 20 hectares ayant produit 9.000 quintaux déjà mis sur le marché. Les services agricoles poursuivent leurs appels aux cultivateurs d’ail à commencer à récolter leurs productions uniquement après la pleine maturité de l’ail pour en permettre le stockage et garantir l’approvisionnement des marchés en ce produit tout au long de l’année.