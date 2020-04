Coronavirus , OMS : Pas de preuves sur des cas immunisés parmi les personnes infectées

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a nié l'existence de preuves que les personnes testées positives au nouveau coronavirus soient immunisées et protégées contre une réinfection, estimant que la délivrance de «passeports immunitaires» risque de favoriser la propagation continue de la pandémie.

«Il n'y a actuellement aucune preuve que les personnes qui se sont remises du Covid-19 et qui ont des anticorps soient prémunies contre une seconde infection», a indiqué l'OMS, dans un communiqué.

«À la date du 24 avril 2020, aucune étude n'a évalué si la présence d'anticorps au SARS-CoV-2 confère une immunité contre une future infection par ce virus chez les humains», précise-t-elle.

Certains gouvernements ont émis l'idée de délivrer des documents attestant l'immunité des personnes sur la base de tests sérologiques révélant la présence d'anticorps dans le sang, de façon à déconfiner et à permettre peu à peu leur retour au travail et la reprise de l'activité économique.

Mais l'efficacité d'une immunisation grâce aux anticorps n'est pas établie à ce stade et les données scientifiques disponibles ne permettent pas de justifier l'octroi d'un «passeport immunitaire» ou d'un «certificat d'absence de risque», avertit l'OMS.