Lutte contre la spéculation : Les engagements du ministre

«Likée» et partagée des dizaines de milliers de fois, cette petite séquence de 48 secondes a été largement commentée, mais surtout très appréciée par des internautes excédés par les éternelles augmentations qu’ils subissent à chaque fête religieuse ou lors du mois de ramadhan.

Le ton ferme du ministre qui a ordonné aux commerçants de proposer leurs marchandises à des prix raisonnables, promettant de «faire la guerre» aux spéculateurs qui augmentent délibérément les prix des fruits et légumes pendant le mois de Ramadhan, mus par l’appât du gain rapide, a eu l’heur de plaire aux citoyens qui n’ont pas tari de commentaires sur une situation dans laquelle ils estiment être l’otage depuis des décennies.

«Bien fait pour vous, vous êtes des suceurs de sang, sans aucune pitié pour le pauvre citoyen.» «Il faut leur faire la guerre Monsieur le ministre, c’est une mafia.» «Vous voyez, pour une fois, un ministre a vu de ses propres yeux, alors que d’habitude on arrange les prix avant la venue des officiels». «Ce sont des spéculateurs qu’il faut combattre sans pitié», pouvait-on lire entre autres sur les réseaux sociaux où, dès vendredi soir, Kamel Rezig est devenu le principal sujet de discussions. Et force est de constater que personne, pratiquement personne, n’a défendu ces commerçants, qualifiés de «véreux».

«Ne vous renvoyez pas la balle, avec l’histoire des intermédiaires qui s’en mettent plein les poches, des agriculteurs qui ne trouvent pas de main-d’œuvre, ou des commerçants de détail qui doublent les prix, vous êtes tous coupables. Honte à vous», s’est insurgé un internaute, expliquant qu’il est de Mascara, et que chez lui, la pomme de terre a atteint les 100 DA le kg. Aussi, la menace que M. Rezig a brandie aux commerçants spéculateurs de saisir leurs marchandises et le registre de commerce s’ils ne proposent pas des prix à la portée du simple citoyen a été largement approuvée et saluée.

«Il faut sévir, c’est le seul langage que les spéculateurs comprennent»

«Il faut sévir, c’est le seul langage qu’ils comprennent», a affirmé une internaute, qui a précisé qu’elle travaille dans le secteur de la santé. «Nous sommes mobilisés pour lutter contre une maladie mortelle et eux ne trouvent pas mieux que de nous saigner en cette période critique où la moitié de la population ne travaille pas. Ce n’est pas juste !», s’est-elle exclamée, évoquant ces milliers de familles dont le salaire ne rentre plus, s’agissant notamment des professions libérales. Apparemment fort de ce succès, Kamel Rezig est remonté au créneau en exprimant sa colère, sur sa page Facebook, contre les éleveurs et les maquignons qui n’ont pas tenu leur promesse de vendre les viandes à des prix raisonnables : «Une question me préoccupe, où sont les 28 millions de moutons dont les maquignons et les professionnels de la filière ont parlé. Où sont leurs promesses de vendre cette année à des prix raisonnables ?».

Kamel Rezig a ajouté qu’il allait mettre en œuvre son projet de ramener de la viande du Sud du pays vers le Nord pour casser les prix qui ne descendent pas sous la barre des 1.400 DA pour la viande ovine et 1.500 DA pour la bovine. Pour rappel, le ministre avait menacé, le 11 février dernier, les éleveurs de recourir à l’importation de bétail des pays du Sahel s’ils ne baissaient pas les prix.

Toujours est-il qu’ hier, au troisième jour de ramadhan, la situation est redevenue normale. Les fruits et légumes ont connu une relative baisse, et l’on a vu un meilleur approvisionnement des marchés, qui manquaient de plusieurs denrées ces dernières semaines. De même, la frénésie sur les achats est largement retombée, les consommateurs ayant fait le plein durant les jours précédents. La baisse est également due au fait que les brigades de contrôle se sont déployées à travers toutes les localités du pays, redoublant de mobilisation après un long week-end d’arrêt où les spéculateurs en ont profité pour doubler leurs gains.

Les étalages revivent

Les choses vont également, certainement, se stabiliser grâce aux dernières mesures prises par le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, qui a pris la décision d’autoriser l’ouverture de plusieurs commerces à l’effet de réduire l’impact économique et social de la crise sanitaire. Il s’agit également d’alléger la tension sur certains commerces et d’élargir l’offre pour le citoyen qui ne pouvait s’approvisionner que dans certains commerces qui se sont retrouvés en situation de monopole et augmentaient substantiellement leurs prix. C’est le cas, entre autres, des boulangers qui écoulaient en même temps les produits de pâtisserie, et les bureaux de tabac qui faisaient office de parfumeries et de magasins de cosmétiques. Rappelons également que le ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Cherif Omari, a affirmé récemment que les efforts se poursuivaient afin d’assurer les conditions propices à la commercialisation des produits essentiels, notamment ceux de large consommation durant le mois sacré. Saluant les efforts des producteurs, agriculteurs et éleveurs qui continuent à travailler pendant cette crise sanitaire, M. Omari avait fait savoir que le secteur prévoit une récolte de 18 millions de quintaux de fruits et légumes. Une récolte dont la quantité et surtout la qualité sont notables cette année, et dont la présence sur les étalages ferait pâlir d’envie tous les sceptiques. «Le secteur dispose d’un stock suffisant pour couvrir les besoins des citoyens durant le mois de ramadhan», avait rassuré le ministre de l’Agriculture.

Pour le reste, soyons optimistes, «la situation va encore mieux s’améliorer les jours prochains». Parole d’internaute !

Amel Zemouri