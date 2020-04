Bordj Bou-Arréridj : La police sur tous les fronts

Ce plan qui vie à sécuriser les biens et les personnes s’articule sur trois axes essentiels, assure le chef de sûreté de wilaya, le commissaire divisionnaire, Farid Gouassem, qui indique que 2.850 policiers ont été mobilisés. Le chef de sûreté affirme que la police poursuit sa mission de lutte contre la criminalité en assurant une présence permanente sur le terrain, pour prévenir les différentes agressions, par des descentes dans les lieux suspects. Comme le ramadhan induit un mouvement important des personnes autour des lieux publics comme les commerces et les bureaux de poste, les agents de police ont été affectés pour surveiller ces espaces et assurer la fluidité des mouvements et veiller au respect des règles de distanciation. Le commissaire divisionnaire annonce que 217 barrages fixes et mobiles ont été programmés. 130 rondes motorisées et 90 autres pédestres sont prévues pour assurer le respect de mesures de confinement qui s’étendent de 19h à 7h. Le responsable note que plusieurs habitants ne respectent pas les règles du confinement et que 250 voitures et 106 motocyclettes ont été placées en fourrière. 1.060 citoyens qui circulaient durant la période du confinement sans raison autorisation ont été traduits devant la justice, a déclaré le commissaire divisionnaire qui a évoqué aussi le non-respect du dispositif organisant les activités commerciales. 56 commerçants ont fait l’objet de sanctions administratives et judiciaires, a-t-il dit.

Le chef de sûreté note que ses éléments n’ont pas manqué de participer au travail de sensibilisation sur les dangers de la pandémie en sillonnant les rues pour appeler par mégaphones les citoyens à rester chez eux. Ils ont même mobilisé les moyens de la sûreté de wilaya pour désinfecter les lieux publics, a affirmé le commissaire divisionnaire qui rappelle que ses services restent mobilisés pour poursuivre ce travail.

