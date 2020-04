Solidarité : Un attachement aux principes du partage

Cette année, la crise sanitaire a pénalisé un grand nombre de familles qui se sont retrouvées subitement sans revenu suite à l’arrêt de plusieurs activités et commerces. Plusieurs associations caritatives se mobilisent pour venir en aide aux nécessiteux exprimant ainsi leur attachement aux principes de l’entraide et de la solidarité. C’est le cas de fondation nationale Ness El Khir qui reste fidèle aux valeurs citoyennes de l’écoute de ceux qui sont dans le besoin qui a lancé pour la dixième année consécutive, son programme Spécial Ramadhan Rana h'na (nous sommes là).

S’appuyant sur des jeunes bénévoles, la fondation a adapté cette année son action de solidarité avec le contexte actuel, en remplaçant l’opération Aji Teftar (venez partager un Iftar) des dernières années par l’initiative Njiblek taftar (on vous apporte l’Iftar). «Notre fondation ne rate aucune occasion pour confirmer sa solidarité et sa générosité envers les nécessiteux, notamment durant ce mois sacré», nous confie la directrice des finances de la fondation, ajoutant que l’action pour cette année s’est adaptée avec la conjoncture actuelle et l’interdiction des regroupements comme mesures de prévention contre le coronavirus.

Mlle Yasmine Amriche indique que l’équipe de la fondation Ness El Khir a opté pour l’organisation du concept Ndjiblek teftar. «L’initiative consiste à distribuer des repas aux familles démunies», a-t-elle expliqué, précisant que l’opération est d’envergure nationale du fait que la fondation est présente sur les 1.541 communes du pays. Elle fera savoir que pour faire connaître cette initiative, la fondation a publié sur sa page Facebook le concept de cette nouvelle opération de solidarité pour ce mois du Ramadhan. «Plusieurs personnes nous ont contactés pour contribuer à cette opération caritative ou pour exprimer leurs besoins», a-t-elle révélé, soulignant que le bon déroulement de cette opération de solidarité est assuré grâce aux aides des bienfaiteurs et la collaboration de bénévoles, des représentants d'entreprises publiques et privées.

Mlle Amriche a tenu à relever, dans ce contexte, la précieuse contribution du superviseur de la restauration, le chef Raissi, qui a mis à la disposition de la fondation son savoir-faire et son laboratoire pour la préparation des repas qui répondent aux normes en termes d'hygiène. «La continuité des actions de solidarité de notre fondation, dira-t-elle, est due en grande partie à l’engagement de ses adhérents dont le nombre ne cesse d’augmenter».

La fondation Ness El-Khir se démarque avec son initiative Ndjiblek teftar

Concernant l’initiative Ndjiblek teftar, la directrice des finances au sein de la fondation Ness El Khir a commencé par l’identification des familles nécessiteuses. «Nous avons des représentants au niveau de chaque commune», a-t-elle indiqué, ajoutant que des familles nécessiteuses ont été identifiées au préalable. L’interlocutrice fera savoir dans ce contexte, que l'élaboration des listes des bénéficiaires de cette action de solidarité se fait grâce à l’action de proximité mais aussi à l'aide des imams.

«Pour le premier jour du ramadan, nous avons distribués plus de 500 repas dans les différentes communes de la capitale», a souligné Mlle Amriche qui n’a pas caché l’enthousiasme de la fondation qui s’est fixé comme objectif d’atteindre le nombre de 1.500 repas distribués les prochains jours.

Elle a, dans le sillage, mis l’accent sur le travail accompli par les adhérents de la fondation, tout en exprimant sa satisfaction de faire partie de cette équipe. «Notre journée commence très tôt le matin et une équipe se dirige vers les marchés de gros des fruits et légumes pour s’approvisionner en produits nécessaires pour la préparation des plats devant être distribués», a indiqué la représentant de la fondation. Et de poursuivre qu’une autre équipe se trouve au laboratoire pour commencer la préparation des repas et des mets Spécial Ramadan pour les distribuer aux familles nécessiteuses. «Les plats préparés répondent aux normes d'hygiène et sont emballés et transportés en respectant la chaîne de froid dans le strict respect des mesure de prévention», a-t-elle souligné. Lors de la distribution des repas, les adhérents sont vêtus de combinaisons de protection et munis de masques et de gants. «Lorsque le sourire se dessine sur le visage des personnes aidées, nous ressentons une satisfaction et un sentiment du devoir accompli en attendant le lendemain pour apporter plus de bonheur à ces familles, notamment durant cette période difficile que travers le pays», a tenu à souligner Mlle Amriche. Elle a salué l’engagement sans faille des bénévoles de la Fondation Ness El Khir et le soutien de l’ensemble des bienfaiteurs que se soit des particuliers ou les différents opérateurs économiques dans la réussite de cette opération de solidarité. Il convient de signaler que l’engagement et la détermination de la fondation à promouvoir les actions de solidarité en tant qu’acteur de la société civile remonte à une dizaine d’années.

Association Sidra : distribution de 10.000 colis alimentaires

De son côté, l’association SIDRA confirme encore une fois sa présence pour apporter de l’aide aux familles à faible revenue par la distribution de près de 10.000 colis alimentaires à travers l’ensemble du territoire national, a confié son président, M. Nacim Filali. «Cette année, nous tenons à honorer nos engagements pour venir en aide aux familles nécessiteuses en leur permettant de passer dignement ce mois de jeûne», a expliqué M. Filali, précisant que l’association a lancée depuis 2013 l’opération Solidarité Ramadan pour la collecte de dons alimentaires. Cette action, a-t-il dit, entre dans le cadre le projet Algerian food bank qui vise à aider les démunis et lutter contre le gaspillage alimentaire. «D’habitude, nos collectes se font au niveau des centres commerciaux ARDIS et Madina Center», a noté M. Filali. «Cette année, à cause des mesures de confinement et la fermeture des hypermarchés, nous avons lancé un appel aux dons via Facebook», indique le président de l’association. L’objectif étant de venir en aide au plus grand nombre de familles nécessiteuses pendant ce mois sacré pendant lequel l’esprit de générosité et de partage prédomine. Il a, dans ce contexte, fait part de l’engagement et de la mobilisation des bénévoles pour mener à bien cette opération en s’appuyant sur un réseau de partenaires économiques. M. Filali a indiqué que l’opération Soliram banque a permis d’apporter la joie et le bonheur à plus de 100.000 personnes à travers le territoire national.

Il a, également, mis l’accent sur le travail accompli par l’association dans la sensibilisation contre l’épidémie du Covid-19. «Cette année, nous avons orienté nos actions depuis l’apparition des premiers cas du coronavirus en Algérie vers la sensibilisation pour contribuer à l’effort national de lutte contre cette épidémie», a-t-il expliqué faisant part de la réalisation des spots et d'une vidéo qui a été diffusée sur les réseaux sociaux pour sensibiliser le grand public sur l’importance de respecter des mesures de prévention et la nécessité d’observer les gestes barrières. Le président a, également, souligné l’opération de collecte de fonds pour l’acquisition du matériel de protection aux personnels soignant.

Kamélia Hadjib