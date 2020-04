Jijel : Les prix des fruits et légumes en hausse

Les prix de la courgette et de la carotte ont ainsi doublé passant de 50 DA il y a à peine 48 heures à 130 DA pour le premier légume et à 100 DA pour le second du fait de l’augmentation habituelle de la demande en cette période de jeûne.

La même tendance haussière a affecté à un moindre degré d’autres produis agricoles dont les prix ont augmenté de 20 à 80 DA. Ainsi, les petits pois ont grimpé à 140 DA le kilo de même que la tomate cédée entre 80 et 100 DA le kilo. Le piment (doux et piquant) ont gagné de 30 à 40 DA au kg et la laitue a connu la même courbe ascendante pour se fixer à 100 DA. Dans le même temps, la pomme de terre et le poulet sont restés fixes avec respectivement 35 DA et 210 DA le kg.

Adel, chef de famille, considère que ces hausses à chaque début de ramadhan sont «injustifiées» surtout avec les quantités abondantes des produits agricoles mis sur le marché et en cette conjoncture d’épidémie du nouveau coronavirus. Pour Ahmed, sexagénaire, beaucoup de commerçants saisissent cette période d’augmentation de la demande des citoyens pour relever illégalement les prix de produits de large consommation, quand bien même les quantités de ces produits seraient disponibles à profusion sur le marché. Les prix des fruits ont aussi suivi une courbe ascendante. Ainsi, la fraise qui ne dépasse guère les 160 DA est désormais proposée à 220 DA et la banane à 240 DA.

La datte, très prisée en période de ramadhan, est vendue à 250 DA le kilo pour celle de moyenne qualité et à 800 DA pour celle de qualité supérieure.