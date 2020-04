Marché des viandes : Un approvisionnement suffisant

L’Algérie dispose actuellement de 12.000 taurillons en cours d’engraissement et destinés à l’abattage. 3.900 autres sont en cours d’engraissement et seront importés par des opérateurs durant la première semaine de ce mois sacré, ce qui représente 1.300 tonnes de viandes supplémentaires auxquelles s'ajoutent une production de 52.000 tonnes de viande bovine prévue pour cette période de grande consommation et une offre additionnelle de 44.000 tonnes issue des autres importations de viande congelée et de viande fraîche.

La demande sur les viandes rouges et blanches connaît une hausse vertigineuse durant le ramadhan. Le directeur des services vétérinaires au ministère de l’Agriculture assure que l’Algérie enregistre l’autosuffisance en matière de viande ovine avec un cheptel de 28 millions de têtes.

Il ajoute que le pays possède quelque 1.800.000 têtes de bovins pour les besoins des périodes exceptionnelles (ramadhan, Aïd El Adha…), en sus des opérations d’importation de la viande fraîche ou congelée qui sont effectuées pour répondre à la demande grandissante et éliminer, par la même, toute insuffisance de ce produit sur le marché. La pandémie n’a pas empêché les vétérinaires d’effectuer efficacement leur travail, à savoir le contrôle rigoureux des produits importés, condition sine qua non pour délivrer aux importateurs des dérogations sanitaires les autorisant à proposer les viandes sur le marché. Un document qui certifie, selon Karim Boughanem, que la viande provient d’un pays dont l’élevage est sain et de bonne qualité.

Evoquant la fermeture des marchés de gros des viandes, le représentant du ministère de l’Agriculture souligne qu’actuellement, «la situation est un peu difficile» et que l’approvisionnement se fait d’une manière directe sans passer par les marchés à bestiaux. «Néanmoins, nous suivons de près le rythme d’abattage qui prendra au fil des jours une cadence soutenue au niveau des abattoirs pour ne pas avoir un manque de ce produit sur le marché», a-t-il affirmé.

La pandémie du Covid-19 a obligé les éleveurs de travailler directement avec les abattoirs sans faire appel à des intermédiaires, ce qui permettra, selon lui, de garantir la stabilité des prix des viandes pour être à la portée de tous les consommateurs.

Au sujet des importations, Boughanem indique que le ministère est en train d’étudier la faisabilité d’importer du bétail au lieu de la viande fraîche dans la mesure où l’importation de la viande pour la vendre en l’état «ne constitue pas une bonne approche», étant uniquement une opération purement commerciale qui profite à l’opérateur. «En revanche, pour développer une filière de viande bovine, il est préférable d’importer des taurillons engraissés pendant six mois avant de les abattre. C’est une stratégie qui permettra la création de nouveaux emplois, de repeupler les étables et de créer par la même occasion une dynamique d’abattage», a-t-il expliqué.

Le ministère souhaite cependant que les importateurs de viande fraîche se reconvertissent en éleveurs de bovins d’engraissement. « On travaille sur cette approche et on espère que certaines propositions seront acceptées dans la prochaine loi de finances», a révélé le directeur des services vétérinaires.

Sur un autre registre, en l’occurrence la contamination des animaux par le coronavirus, Boughanem indiquera que seulement quatre cas ont été recensés dans le monde, dont deux à Hong-Kong, un en Angleterre et un autre aux États-Unis d’Amérique. Les personnes en contact avec ces animaux ont été testés positives au Covid-19 et notera que ce sont les humains qui peuvent contaminer les animaux, pas l’inverse. «En Algérie, il n’y a eu aucun cas de coronavirus chez les animaux», a-t-il rassuré, soulignant que l’Organisation mondiale de la santé animale qui suit de près l’évolution de la situation des animaux testés positifs transmet à l'Algérie toutes les informations sur la santé animalière.

