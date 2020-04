Marché Ferhat-Boussad à Alger : Les prix stables

Les consommateurs s'y rendent dès les premières heures de la matinée pour effectuer des achats de fruits et légumes.

C’est à la criée que les vendeurs annoncent les prix. Les étals du produit phare que sont les dattes sont pris d'assaut. Les prix sont fixés entre 750 et 800 DA/kg, selon la qualité. Autre produit phare, la pastèque qui est cédée à 100 DA/kg, tandis que la fraise et les oranges se vendent à 180 DA.

La tomate est à 90 DA, la laitue à 100 DA et la botte d’épinards à 25 DA. Plus loin, un étalage propose plusieurs légumes frais, entre autres, de l’aubergine à 90 DA, les concombres à 100 DA alors que la carotte ne dépasse pas 80 DA.

Le prix du poulet s’élève à 250 DA/kg, tandis que la viande hachée coûte 1.000 DA. Saïd, un vendeur, assure que les prix se sont stabilisés ces derniers jours. «La semaine dernière, autrement dit avant le début de Ramadhan, nous avions connu un petit problème d’approvisionnement au niveau du marché de gros, ce qui s’est répercuté sur les prix», a-t-il expliqué, ajoutant être sensible aux doléances des consommateurs. «Nous sommes dans un contexte particulier et nous ne travaillons pas dans les mêmes conditions et nous rencontrons certaines lenteurs mais les choses sont en train de revenir à la normale», a-t-il assuré.

Fatima-Zohra, une cliente, indique que même si les prix ne sont pas forcément à la portée de tous, ils ont connu une stabilisation ces derniers jours. «J’habite à Kouba mais je préfère venir faire mes achats au niveau de ce marché car les prix sont relativement corrects», nous a-t-elle confié en estimant que la crise sanitaire provoquée par le Covid-19 devrait pousser les gens à être plus solidaires.

Poursuivant ses propos, cette mère de trois enfants a déclaré que cette année, et compte tenu du confinement, les dépenses inhérentes aux achats alimentaires sont réduites. «En effet, il faut dire que nous avons entamé ce mois avec plus de sobriété, limitant, ainsi, toutes formes de gaspillage», a-t-elle relevé.

De son côté, Farid, la trentaine, considère que les prix varient en fonction de la qualité des produits et a tenu à condamner avec force les spéculateurs et autres vendeurs malhonnêtes et salué toutefois les efforts constants du ministre du Commerce qui a déclaré la guerre à la fraude. «J’apprécie fortement le travail fait par le ministère, je constate qu’avec son suivi constant, les marchands qui ne sont pas honnêtes ont de plus en plus peur de sévir comme bon leur semble», s’est-il félicité.

A ses yeux, le consommateur doit jouer pleinement son rôle en dénonçant toutes fraudes. «Il y a apparemment un numéro vert qui a été mis en place, le consommateur ne doit pas avoir peur de dénoncer toute situation anormale», a souligné Farid qui constate que ce mois de Ramadhan est différent des précédents en raison de la pandémie de Coronavirus. «Cela limite forcément les achats compulsifs», a-t-il admis.

Sami Kaidi