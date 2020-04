Sétif : Une maison de jeunes virtuelle pour la découverte de talents

L’initiative permet de transposer sur les pages des réseaux sociaux les ateliers et activités pédagogiques et de loisirs des maisons de jeunes fermées à leurs adhérents à cause du Covid-19, a précisé le même cadre à l’APS, qui inscrit l’opération dans la mise en œuvre des orientations du ministère de la Jeunesse et des Sports de maintenir la communication entre les établissements de jeunes et leurs usagers.

Des initiations au théâtre, à la photographie, à la musique, au dessin, au calcul mental et à la calligraphie sont ainsi proposées par cette maison de jeunes virtuelle, en plus de l’ouverture d’un espace de consultations psychologiques animé par des psychologues et éducateurs pour répondre aux interrogations des jeunes et aux visiteurs virtuels, selon la même source.

Le même espace virtuel est consacré à la diffusion de la culture de prévention contre le Covid-19 parmi les adolescents, les jeunes et les enfants au travers de divers support multimédias, dont des vidéos et des dessins animés, a ajouté M. Boudissa.

L'initiative permet aux jeunes fréquentant cet espace web de faire valoir leurs talents et partager leurs loisirs avec d’autres jeunes de sorte à exploiter positivement le temps libre permis par l’obligation de confinement à domicile, a estimé Abdelhak Boudissa.

Les visiteurs de cet espace virtuel interactif ont salué l’initiative «innovatrice» d’animation et de loisirs ciblant le public juvénile qui assoit les bases d’une animation à distance dans le secteur de la jeunesse et des sports.