Liban : Une banque visée par un engin explosif

Des inconnus ont lancé, samedi, un engin explosif contre une banque à Saïda, dans le sud du Liban, pays en proie à une grave crise financière amplifiée par les conséquences économique du nouveau coronavirus. La façade en verre d'une succursale de la banque Fransabank et un faux plafond ont été soufflés samedi en soirée par la détonation, qui n'a fait ni mort ni blessé, selon l'Agence nationale d'information (ANI). Une enquête a été ouverte, a-t-elle ajouté. La Fransabank, établissement libanais, fait partie des principales banques du pays, qui affronte depuis 2019 sa pire crise économique depuis trois décennies. Depuis l'automne, les banques ont restreint les retraits en dollars avant de les arrêter complètement en mars et d'interdire également les virements à l'étranger, suscitant la colère de la population. Le pays surendetté—en défaut de paiement depuis mars— a connu en octobre dernier un mouvement de contestation inédit contre la classe politique, jugée coupable de corruption et d'incompétence. La rue accuse le secteur bancaire de complicité avec le pouvoir politique et d'avoir contribué à l'endettement effréné de l'Etat avant de resserrer l'étau autour de ses clients. La colère contre les banques est également attisée par la dégringolade continue de la monnaie nationale face au dollar sur le marché parallèle, ce qui entraîne une forte inflation. La monnaie locale se négocie désormais à 3.700 livres libanaises pour un dollar dans les bureaux de change, contre 1.507 livres pour un dollar, selon le taux officiel. La situation économique du pays est également aggravée depuis mi-mars par les mesures draconiennes de confinement mises en place pour lutter contre la pandémie de Covid-19.