Grand angle : Vers un multilatéralisme repensé

En multipliant les initiatives , dont celle lancée vendredi et qualifiée d’«initiative mondiale historique» pour accélérer la production de vaccins, traitements et tests contre le nouveau coronavirus et en assurer l’accès équitable, l’Organisation des Nations unies veut sans conteste démontrer, à qui nourrit encore des doutes sur son utilité, qu’elle est plus que nécessaire face aux nombreux problèmes que la communauté internationale se doit de régler ensemble. À l’occasion de la journée internationale du Multilatéralisme et de la diplomatie proclamée le 12 décembre 2018, le président de l’Assemblée générale de l’ONU a estimé que «face aux défis croissants, nous nous rappelons le caractère indispensable de l’ONU et des institutions multilatérales en général». L’organisation, qui fête cette année son 75e anniversaire, fait face, faut-il le souligner, à une série d’attaques frontales. La raison même de son existence est remise en cause. Et si à ce jour les arguments avec lesquels ses défenseurs rappellent son importance n’ont pas convaincu les plus récalcitrants ; la pandémie de Covid-19 offre à l’organisation une carte maitresse qu’elle entend exploiter pour se repositionner et se réapproprier le rôle que ses fondateurs ont imaginé pour elle. «Nous devons rester fidèles à leurs idéaux», a ainsi souligné le président de l’AG de l’ONU. Son patron a souligné à cette même occasion : «Pour combattre le virus, il nous faut œuvrer ensemble, comme une même famille humaine» et de poursuivre : «Pour autant le multilatéralisme, n’est pas seulement un moyen, pour nous devons saisir ensemble». Et d’estimer que «l’occasion nous est offerte de reconstruire sur de meilleures bases, en bâtissant des économies et des sociétés plus inclusives et durables». Toutefois conscient des limites qui ont fait que ce concept soit critiqué, car critiquable, le SG de l’ONU propose une forme repensée de cette pratique qui puisse répondre selon lui aux évolutions constatées. «Il ne suffit pas de clamer les vertus du multilatéralisme. Nous devons continuer à prouver qu’il est plus qu’utile. La coopération internationale doit évoluer avec son temps», a-t-il indiqué.

Ce défi sera-t-il relevé ? Difficile à dire. Car si la volonté de M. Antonio Guterres ne souffre d’aucun doute, il n’en demeure pas moins qu’il ne pourra pas mener son projet seul. Et s’il ne bénéficie pas du soutien de tous, force est de craindre que l’échec sanctionnera sa démarche.

Nadia K.