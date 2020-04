Libye : L’UE appelle à une trêve humanitaire

Les ministres des Affaires étrangères allemand, français, italien ainsi que les responsables diplomatiques de l'Union européenne (UE) ont lancé samedi un appel conjoint à une trêve humanitaire en Libye, exhortant toutes les parties à reprendre les pourparlers de paix. «Nous voulons unir nos voix à celles du secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, et de son représentant spécial par intérim pour la Libye, Stephanie Turco Williams, dans leur appel à une trêve humanitaire en Libye», lit-on dans un communiqué. «Nous appelons tous les acteurs libyens à s'inspirer de l'esprit du ramadan, à reprendre les pourparlers pour un véritable cessez-le-feu», ajoute le communiqué signé par Josep Borrell pour l'UE, Jean-Yves Le Drian pour la France, Luigi di Maio pour l'Italie et Heiko Maas pour l'Allemagne. L'armée nationale libyenne (ANL) du maréchal Khalifa Haftar, qui tient l'est du pays, tente de s'emparer de Tripoli depuis près d'un an avec l'appui des Emirats arabes unis, de l'Egypte et de la Russie. Le gouvernement d'entente nationale (GEN) reconnu par la communauté internationale, qui siège dans la capitale, a quant à lui obtenu le soutien de la Turquie.