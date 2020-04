Un nouveau navire américain dans le détroit de Taiwan: Duel à distance sino-américain

Un bâtiment de la marine américaine a traversé le sensible détroit de Taiwan pour la deuxième fois dans le mois, a rapporté vendredi le ministère taiwanais de la Défense, sur fond de tensions croissantes entre Pékin et Taipei, alors qu'un porte-avions chinois est passé à proximité de l'île.

La question de Taïwan est la plus sensible des points de vue territorial et diplomatique aux yeux de la Chine, qui n'exclut pas de recourir à la force pour ramener l'île dans son giron. Pékin considère Taïwan comme une province renégate et revendique la possession de la quasi-totalité de la mer de Chine du Sud, des ambitions que Washington conteste.

Le ministère taïwanais de la Défense a indiqué que les forces de sécurité de l'île avaient supervisé le passage du destroyer américain, évoquant une «mission ordinaire» de celui-ci. Taipei exprime régulièrement son mécontentement à l'égard de la pression militaire que continue à appliquer Pékin, malgré la crise sanitaire liée au coronavirus.

Le lieutenant Anthony Junco, porte-parole de la septième flotte américaine, a nommé le navire impliqué comme destroyer lance-missiles USS Barry et a déclaré qu'il avait effectué un «transit de routine dans le détroit de Taiwan», conformément au droit international. «Le transit du navire à travers le détroit de Taiwan démontre l'engagement des États-Unis en faveur d'un Indo-Pacifique libre et ouvert. L'US Navy continuera de voler, de naviguer et d'opérer partout où le droit international le permet», a-t-il déclaré.

Il y a deux semaines, l'USS Barry a également traversé le détroit, le même jour que des avions de chasse chinois ont foré dans les eaux proches de l'île gouvernée démocratiquement. Taïwan a déclaré jeudi dernier qu'un groupe de porte-avions chinois avait navigué vers son sud par le canal de Bashi qui se situe entre Taïwan et les Philippines et se dirigeait vers l'est. Plus tôt ce mois-ci, le groupe de transporteurs a navigué sur la côte- est de Taiwan. La Chine a déclaré à l'époque qu'elle était en route pour des exercices de routine dans la mer de Chine méridionale litigieuse. La Chine a effectué des exercices fréquents près de Taïwan au cours des derniers mois, y compris des avions de chasse et des bombardiers à capacité nucléaire près de l'île, dans des démarches dénoncées par le gouvernement de Taipei comme des tentatives d'intimidation. En promulguant le «Taïpei Act», le mois de mars dernier, Donald Trump a voulu muscler encore son soutien à Taïwan qui réclame sa place au sein de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), une initiative bloquée par la Chine. Plus que jamais les États-Unis soutiennent Taïwan. Par cette loi sur l’initiative de protection internationale et de renforcement des alliés de Taïwan (Taïpei Act), Donald Trump s’est engagé à soutenir toutes les initiatives visant à intégrer ce pays dans toutes les instances internationales. Même si les États-Unis n’ont pas de relations diplomatiques avec Taïwan

-considéré par la Chine comme faisant partie de son territoire-, ils en sont le premier partenaire économique et Taipei est clairement un enjeu majeur dans la guerre qui oppose Washington à Pékin. Cette crispation dans les relations entre les deux géants englobe aussi d’autres domaines économique et sécuritaire. Pékin a immédiatement dénoncé cette loi en menaçant de «représailles» si elle était appliquée. Ce duel à fleuret moucheté exacerbe le climat dans la région poussant Pékin a multiplié ces derniers mois les exercices militaires dans ce détroit sensible.

M. T.