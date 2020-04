Alexandre le Grand ou le rêve dépassé, de Jacques BenoiSt-Méchin, édition Perrin

Fasciné par l’Orient et par les conquérants célèbres, Jacques Benoist-Méchin offre au lecteur une splendide incursion dans la fulgurante existence d’Alexandre le grand, roi de Macédoine.

Le récit épique d’une fulgurante expédition militaire menée au pas de charge qui le poussa à annexer et à pacifier l’Asie centrale, poursuivre jusqu’à l’Indus son rêve d’unifier l’Orient et l’Occident. Il avait révolutionné le monde ancien et ses conquêtes firent naître cette brillante civilisation hellénistique dont l’influence persista très longtemps.

Premier titre de la série constituant «Le rêve le plus long de l’histoire» Jacques Benoit-Mechin rédigea d’une main de maitre, sept somptueuses biographies en véritable syncrétiste romantique, au style fluide et parfaitement documenté. Une vaste entreprise d’érudit qui plonge le lecteur dans une des épopées guerrières les plus marquantes de l’histoire de l’humanité. Le vainqueur de Darius, le Grand Roi des Perses, en 330 avant l’ère chrétienne, n’était pas obsédé par la gloire comme on pourrait le supposer. Son ambition qu’il voulait assouvir coûte que coûte était d’unir l’Orient et l’Occident, «ces deux moitiés d’un monde éclaté». Ce rêve ne cessait de mourir et de renaître à travers les âges. Il hantait l’empereur Julien l’apostat, Fréderic II, Napoléon Bonaparte, Lawrence d’Arabie, Lyautey, Cléopâtre et César. Les Grecs pensaient trouver des terres laissées à l’abandon, des peuplades faméliques. Grande fut leur stupeur. Benoit-Mechin note : «Plus les phalangistes d’Alexandre s’enfonçaient en Asie, plus grandissait leur étonnement. Suse, Babylone, Persépolis. Ils étaient envoutés par des merveilles, s’accordaient à dire que plus rien ne pourraient les surprendre. Pourtant, une surprise supplémentaire les attendait lorsqu’ils débouchèrent devant Ecbatane, la capitale de la Médie. Le spectacle qu’ils découvrirent leur arrache des cris d’admiration. La ville, rapporte Hérodote, comportait des cercles concentriques, l’une dépassant l’autre de la hauteur de ses créneaux. Ceux de la première enceinte étaient faits de pierres blanches, ceux de la seconde de pierres noires, ceux de la troisième, étaient de couleur pourpre, ceux de la quatrième bleu, ceux de la cinquième, rouge sardoine. Quant aux deux derniers murs, ils étaient plaqués d’argent et d’or. Tout au centre, se trouvait la résidence du roi». La description d’Hérodote est conforme à la réalité car les savants ont démontré que les sept enceintes couronnées de couleurs différentes correspondent à sept espaces célestes qui entouraient dans les cosmogonies des Mèdes, le palais du soleil. L’auteur nous plonge dans cette admirable civilisation iranienne antique tellement fastueuse et raffinée, ses palais royaux et une conception du monde qui était totalement différente du rationalisme hellène. Ce n’est pas un livre où foisonnent les batailles sanglantes, les chevauchées fantastiques, les ambitions les plus insensées. Alexandre le Grand, génial militaire, fin politicien, organisateur lucide, roi bâtisseur, avait fondé une vingtaine de villes. La plus connue étant Alexandrie d’Egypte. Ce conquérant voulait se placer dans la lignée des souverains achéménides. Il en adopta les mœurs, la culture, le mode de gestion. Ce qui ne va pas sans lui provoquer de profondes animosités de la part de ses subordonnés. Rien ne pouvait contrecarrer son désir obsessionnel d’assurer la pérennité de l’empire qu’il a édifié à la force du jarret. Un empire bâti sur la tolérance, le brassage des cultures. Des principes qui demeurent jusqu’à l’heure actuelle d’une brûlante actualité. Le lecteur est convié à rencontrer un personnage hors du commun, empreint de philosophie et d’une démesure dionysiaque.

Un livre à lire ou à relire. A méditer aussi.

Jacques Benoist-Méchin est historien, écrivain et grand spécialiste de l’Islam et de l’Orient.

Il a écrit de nombreuses biographies.

M. Bouraib