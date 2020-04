Arabie saoudite : Le tourisme pourrait décroître de 35% à 45%

Le Royaume, qui a ouvert ses portes en septembre aux touristes étrangers en lançant un nouveau régime de visas pour 49 pays, espère diversifier son économie pétrolière par le tourisme et souhaite que le secteur contribue à 10% du produit intérieur brut d'ici 2030. «Nous pensons que cette année, l'impact sera de l'ordre de 35 à 45% de baisse par rapport à l'année dernière, selon la vitesse à laquelle nous rouvrirons le pays et recevrons des visiteurs», a déclaré Ahmed al-Khateeb à l’agence britannique Reuters lors d'une interview virtuelle.

«Le secteur a été gravement touché, les hôtels dans le monde souffrent aujourd'hui de taux d'occupation très bas, c'est également le cas ici en Arabie Saoudite. Nous espérons que les choses s'amélioreront dans les prochaines semaines et que nous nous rétablirons rapidement», a-t-il ajouté.

La réouverture de l'économie figure en tête du programme du gouvernement saoudien, mais cela ne se produira qu'une fois la pandémie maîtrisée, a-t-il déclaré. Fin février, le royaume a fermé ses frontières aux pèlerins étrangers «Omra» et aux touristes d'au moins 25 pays. En mars, il a interdit tous les voyages à l'intérieur et à l'extérieur du pays.

Environ 2,5 millions de pèlerins affluent généralement vers le royaume pour le Hadj, il devrait avoir lieu en juillet de cette année. Mais l'Arabie saoudite a exhorté les musulmans à attendre avant de planifier le pèlerinage jusqu'à ce que la pandémie mortelle de coronavirus soit parfaitement maîtrisée. Le même responsable a déclaré que le ministère du Hadj du royaume était en contact avec tous les pays musulmans et prendrait une décision dans un proche avenir.

«Je peux vous dire que la sûreté et la sécurité des gens passent avant tout, car le Hadj et la Omra sont le genre d'événements qui rassemblent des millions de personnes en un seul endroit et s'il n'y a pas assez de réconfort pour que le gouvernement aille de l'avant, le risque est très haut.» L'Arabie saoudite a signalé 15.102 cas de Covid-19, la maladie respiratoire causée par le nouveau coronavirus, et 127 décès à ce jour.