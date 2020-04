M. Mohamed Arkab : les prix du pétrole vont s'améliorer

«L’ensemble des experts que nous avons consultés, dont ceux de l’Opep, prévoient que les prix du pétrole connaissent une tendance haussière à partir de l’application de l’accord de réduction de production des pays Opep et non Opep prévu pour le 1er mai prochain», a-t-il précisé sur les ondes de la radio nationale. La décision «historique» de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et leurs alliés (OPEP+), relative à la baisse de leur production globale de pétrole de 9,7 mb/j en mai et juin puis de 7,7 mb/j au deuxième semestre, conjuguée à une autre baisse en dehors du groupe «favoriseront l’absorption de l’excédent de l’offre de pétrole», a estimé le ministre. «Tous les pays signataires de la déclaration de coopération se sont engagés à appliquer l’accord de réduction de production, en plus d’autres pays producteurs de pétrole non signataires, vont se joindre à cet accord à travers d’autres réduction de production supplémentaires», a dit M. Arkab. Cette amélioration des cours de brut sera due aussi aux mesures de déconfinement observées particulièrement dans les pays consommateurs de pétrole, dont la Chine, puis l'Europe ce qui entraînera une reprise des activités économiques, dont les transports dans ses pays, et par conséquent la demande de l’or noir, a expliqué le ministre.

Il a observé que durant les dernières 48 heures, une «stabilité» dans le prix autour de 20 dollars a été enregistrée, ce qui est, estime le ministre, un «bon signe» de relance du marché pétrolier et d'un relèvement des cours. «Nous sommes optimistes pour une évolution positive de la demande au regard des rapports d'experts qui prévoient une augmentation progressive au deuxième semestre de 2020, et ce, grâce à la levée progressive des mesures de confinement en Asie notamment en chine, et nous allons vers une reprise graduelle de l’économie mondiale à partir du deuxième semestre de l’année en cours», a prédit Arkab. Selon lui, la demande de l’or noir connaitra une amélioration graduelle notamment à la faveur de la reprise des activités des entreprises économiques, en particulier les compagnies de transport aérien, dont certaines ont déjà annoncé la reprise de leur activité. «Avec cette reprise, on peut espérer que les cours de pétrole reviendront à la normale ( )», a-t-il ajouté citant l’étude de l’AIE qui prévoit, à partir du deuxième trimestre, un prix de baril entre 30 et 35 dollars, et un baril à 40 dollars à partir du troisième trimestre.