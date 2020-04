JO de Tokyo : nouveau report Impossible

Les Jeux olympiques de Tokyo, reportés à l'été 2021 à cause de la pandémie de Covid-19, ne pourront pas être repoussés au-delà, a prévenu le président du comité d'organisation de la compétition dans une interview. Le président Yoshiro Mori a estimé qu'il n'y avait «aucune» chance que les Jeux olympiques et paralympiques puissent être reportés au-delà de la date désormais prévue, avec une ouverture le 23 juillet 2021, selon des propos rapportés par l'agence de presse japonaise Kyodo News.

«En pensant tant aux athlètes qu'aux problèmes pour l'organisation, il est techniquement difficile de reporter de deux ans», a assuré Mori.

Le président du comité d'organisation a précisé que la question d'un report de deux ans avait été initialement posée au Premier ministre japonais, Shinzo Abe, mais ce dernier «a décidé que la voie à suivre était un report d'un an». Après avoir assuré pendant plusieurs semaines que les Jeux de Tokyo se tiendraient en temps et en heure, le Japon et le Comité international olympique (CIO) s'étaient résolus fin mars à reporter d'un an les JO, sous la pression des athlètes et des associations sportives de différents pays. «Honnêtement, je ne pense pas qu'il soit probable que les Jeux olympiques aient lieu l'an prochain», avait déclaré lundi Kentaro Iwata, professeur au département des maladies infectieuses de l'université de Kobe (ouest), au cours d'une conférence de presse en ligne. La bonne tenue de la grand-messe du sport mondial nécessiterait que non seulement le Japon mais également le reste du monde soient venus à bout de la maladie d'ici là, avait-il insisté.

Le report des Jeux représente un immense défi logistique pour les organisateurs et devrait entraîner d'importants coûts supplémentaires, dont la répartition entre le comité d'organisation et le CIO n'a pas encore été décidée.

Yoshiro Mori, cité par Kyodo News, a notamment estimé que les cérémonie d'ouverture et de clôture pourraient être «drastiquement revues» afin d'en réduire les coûts, ajoutant qu'elles devraient intégrer un message en rapport avec la crise actuelle.