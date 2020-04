Plaidoyer pour un marché de la dette publique négociable : Introduire l’Algérie dans l’économie financière internationale

C’est en substance la conclusion principale qu’ont formulée Zine M. Barka, Pierre Llau et Loïc du Parquet des facultés des Sciences économiques de Tlemcen, de Paris X Nanterre et du Mans, dont une analyse commune. Ils proposent d’orienter une part plus importante de ces flux financiers vers le financement d’activités productives propres à induire des effets d’entraînement sur tous les secteurs économiques. Une démarche qui trouve son explication dans «l’organisation d’un marché de type obligataire où se négocieraient des titres publics liquides aptes à fixer des flux de capitaux venus s’investir en Algérie». Pour les auteurs de cette analyse, s’impose, plus que jamais, ce «marché de la dette publique négociable encadré», lequel «pourrait permettre d’instaurer un équilibrage et une orientation des flux financiers bénéfiques à cette économie émergente». L’autre atout de ce marché de dette publique proposé «vise fondamentalement à insérer l’Algérie-autocentrée, dans l’économie financière internationale». Mais, une question se pose : le Trésor public algérien peut-il, et doit-il, se positionner sur le marché des dettes souveraines ? Les trois universitaires estiment qu’il a «la capacité d’émettre des dettes souveraines, d’emprunter sur le marché international des capitaux, à des fins de financement de projets d’investissements productifs». Toutefois, estiment-ils, le Trésor public «doit, bien entendu, dans un premier temps remplir ses fonctions régaliennes classiques. Ce positionnement sur le marché international des dettes publiques souveraines négociables, implique une novation structurelle de la politique de la dette publique algérienne. Cette novation essentielle devrait reposer sur un principe-clé de négociabilité». Dans le même ordre d’idées, les analystes expliquent que l’émergence d’un marché de la dette publique négociable en Algérie, conduisant à une insertion sur les marchés internationaux des dettes souveraines, «amène à une transformation préalable du système financier algérien». Toutefois, cette dernière ne pourra avoir d’effets qu’à une double condition. «Elle doit en premier lieu s’accompagner d’une transformation plus ample du système budgétaire, et notamment d’une réforme budgétaire impliquant le passage d’une logique de moyens à une logique de résultats», affirment les universitaires. Cette logique s’explique dans «un triptyque de gestion publique rénové, focalisé sur l’ensemble Objectifs/Résultats/Moyens qui doit permettre d’apprécier la performance budgétaire tant en termes d’efficacité que d’efficience». D’autre part, elle «doit s’inscrire dans une réforme du système de décision public, ce qui conduit à une réforme de l’Etat, entendu au sens de réforme du gouvernement des administrations menée dans une réflexion plus ample sur la gouvernance des Institutions publiques». Rappelons que la croissance de l’économie pourrait être stimulée davantage compte tenu des potentialités énormes dont dispose l’Algérie, une bonne stratégie de développement contribuerait à maintenir la croissance et à dynamiser le processus de diversification de l’économie à partir du secteur hors hydrocarbures tout en approfondissant les réformes nécessaires à la transformation structurelle de l’économie.

Fouad Irnatene