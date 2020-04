Protection Civile : 3.600 agents mobilisés

Selon ce bilan, 582 opérations de sensibilisation sur «la nécessité du respect du confinement ainsi que les règles de la distanciation sociale», ainsi que 602 autres opérations de désinfection générale ont été effectuées durant cette période, précise la même source qui fait savoir que ces dernières ont touché «l’ensemble des infrastructures, édifices publics et privés, quartiers et ruelles». Par ailleurs, et durant les dernières 48 heures, les unités de la Protection civile sont intervenus à la suite de plusieurs accidents de la circulation enregistrés à travers le territoire national, dont 162 ayant causé le décès de quatre personnes et des blessures à 216 autres.

Le bilan le plus lourd a été enregistré dans la wilaya de Ghardaïa avec 2 décès et 1 personne blessée, suite au renversement d’un véhicule survenu sur la RN n° 01, daïra de Mansoura dans la commune de Hassi Lafhal.

Par ailleurs, des soins de premiers secours ont été prodigués à 43 personnes incommodées par le monoxyde de carbone (CO) émanant d'appareils de chauffage et de chauffe-eau dans les wilayas de M’Sila, Relizane, Tébessa, Skikda, Sétif , Saida, Batna, Laghouat, Annaba Jijel, Naâma et Tissemsilt.

A signaler enfin l’intervention des secours de la Protection civile pour l’extinction de cinq incendies urbains et divers dans les wilayas de Mila, Laghouat, Bouira, Oum El Bouaghi et Djelfa, sachant que ces incendies ont causé des brûlures de 1er degré à deux femmes à Oum El Bouaghi et à huit personnes à Djelfa, conclut la Protection civile.