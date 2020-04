Mesures pour contenir la propagation de la pandémie : L’Etat conforté par des organisations internationales

Dès l’enregistrement du premier cas, le gouvernement a été extrêmement prompt à réagir par des mesures sévères en riposte à cette crise sanitaire planétaire sans précédent. Une menace globale qui se propage de manière exponentielle.

Les efforts déployés sur le front de la lutte n’ont pas été vains. Le système des Nations Unies en Algérie a pris acte des mesures prises par notre gouvernement, mettant l’accent sur le dévouement des hommes et des femmes mobilisés en permanence, déterminés à venir à bout d’une crise sanitaire aussi brutale que meurtrière, à s’attaquer à ses dimensions sociale et économique. Le vaste et exemplaire mouvement de solidarité de nos concitoyens, de la société civile, la contribution de notre communauté scientifique, ont été relevés et salués par M. Eric Overvest, coordinateur résident su système des Nations Unies en Algérie.

Un grand crédit et une reconnaissance sont accordés à nos pouvoirs publics et aux citoyens. Ce satisfecit prodigué par l’instance onusienne est une preuve concrète de la justesse et de la validité de l'expérience algérienne en matière de lutte contre le coronavirus. La situation en Algérie est plus ou moins maîtrisée.

Le représentant de l'Organisation mondiale de la santé en Algérie, Bla François Nguessan, abonde dans le même sens. Il a félicité notre pays pour les mesures prises pour circonscrire l'épidémie. Les personnels de santé font preuve d’un total dévouement, d’un sacrifice exemplaire pour guérir les victimes du virus. L’effet surprise passé, les blouses blanches se sont mobilisées pour faire échec à la pandémie.

Les résultats obtenus sont encourageants. Tout cela pousse à l’optimisme. Toutefois, il importe de maintenir la garde, d’exhorter nos concitoyens à rester vigilants dans la lutte contre le Covid-19, et surtout à veiller au respect strict des mesures barrières. L’après-pandémie ne doit pas nous éloigner d’une certitude que la réalité sur le terrain rend évidente, eu égard aux difficultés quotidiennes rencontrées par les patients en termes de prestations de soins.

Le besoin d’une reprise en main vigoureuse est des plus nécessaires. Tout le monde s’accorde à dire que les structures ne suffisent pas et que les seules dépenses ne garantissent pas l’optimisation et la fiabilité du secteur de la santé. D’autant plus que les réformes opérées jusqu’à présent n’ont pas donné les fruits escomptés.

C’est pour cela que les mesures de restructuration profondes annoncées par le président Abdelmadjid Tebboune viennent à point nommé pour impulser un nouvel élan à ce secteur névralgique. Il s’agit d’une priorité qui ne peut plus attendre car la persistance de carences avérées risque de compromettre deux principes fondamentaux, à savoir l’accessibilité et l’équité dans les soins.

Cette priorité se justifie aussi par le fait que le pays est tenu de faire face à des mutations socio-économiques, démographiques et épidémiologiques.

