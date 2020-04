Analyse des prélèvements à Béjaïa : Le laboratoire de l’université validé par l’Institut Pasteur

Dans le cadre de la mise en place et l’accompagnement du laboratoire de diagnostic du Coronavirus installé par l’équipe médicale de la faculté de médecine de l’université Abderrahmane-Mira, le docteur Hachid Issam, virologue à l’Institut Pasteur d’Alger s’est rendu à Bejaia où il a visité le laboratoire de diagnostic du Coronavirus. Après une séance de travail avec le wali, le recteur de l’université, le doyen de la faculté de médecine, le chef de services des maladies infectieuses et le directeur de la santé, une équipe a inspecté le circuit de l’acheminement des prélèvements du CHU Khellil-Amrane jusqu’au laboratoire à Aboudaou. Après inspection des installations, du matériel d’analyses et des équipes médicales du laboratoire, l’hôte de la wilaya s’est déclaré satisfait des conditions mises en place qui répondent aux normes de l’Institut.

Les premiers prélèvements seront effectués à partir d’aujourd’hui. Les résultats des analyses seront connus en quatre heures et les cas positifs pris en charge rapidement.

M. Laouer