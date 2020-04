Mostefa Khiati, président de la FOREM : «La téléconsultation suscite l’engouement des citoyens»

La téléconsultation connaît un engouement certain en Algérie durant cette période du confinement. En effet, plusieurs médecins se sont lancés dans cette démarche en mettant gracieusement à la disposition des citoyens leurs services pour les orienter sur des questions liées à la santé. Parmi ces initiatives, figure celle de la Fondation nationale pour la promotion de la santé et le développement de la recherche (FOREM), qui met en avant l’intérêt de la téléconsultation qu’il considère comme étant la médecine de l’avenir. «C’est une nouvelle procédure qui s’inscrit dans la nouvelle technologie de la santé», a indiqué son président à El Moudjahid. Le professeur Mostefa Khiati est convaincu que dans une dizaine d’années, un grand nombre de consultations vont se faire par cette approche visuelle et sonore. «Et pour cause, a-t-il mentionné, nous disposons actuellement des dispositifs connectés, des montres, des stylos ou des puces, qu’on peut porter ou implanter à l’intérieur du corps devant nous permettre de nous donner tous les paramètres sur l’état de santé, comme la tension artérielle et la fréquence cardiaque et respiratoire», a-t-il expliqué, ajoutant que ces éléments constituent des paramètres de surveillance.

Ce nouveau procédé est d’une grande importance pour le système de santé et pourrait éviter les déplacements vers les structures sanitaires d’autant plus que la surveillance des malades chroniques est importante.

«Il suffit pour le médecin traitant de voir son patient à travers l’écran pour déterminer la prise en charge», a souligné le président de la FOREM, qui précise que ces nouvelles technologies font partie de l’intelligence artificielle dont la santé va profiter, comme le montre les différentes publications des deux dernières années.

Dans le contexte actuel, a-t-il poursuivi, les gens ne peuvent se déplacer à cause du confinement et ne se déplacent pas vers les hôpitaux par crainte d’être contaminés. «Il fallait trouver rapidement une solution à cette situation et c’est ce qu’on a proposé», a-t-il indiqué.



Une vingtaine de médecins de différentes spécialités



Le Pr Khiati soutient que la téléconsultation permet de répondre à un besoin exprimé par des malades, notamment durant cette période. «Nous sommes une équipe formée d’une vingtaine de médecins dans différentes spécialités, à savoir la pédiatrie, la gynécologie, la psychiatrie, la réanimation, les maladies infectieuses, la dermatologie, l’urologie et l’ORL. Toutes les spécialités sont pratiquement sollicitées. On reçoit entre 20 et 30 communications par jour», a-t-il révélé en relevant l’engouement des citoyens depuis le lancement de l’opération.

Pour notre locuteur, le bilan qui sera fait à la fin de ce travail pourrait être l’une des voies que devrait choisir la santé dans un proche avenir pour traiter et rendre service aux malades. «La téléconsultation est une nécessité dans la mesure où elle permet dans les régions qui enregistrent un manque en matière de spécialistes de répondre à des besoins et de résoudre un certain nombre de problèmes de santé publique», a-t-il estimé. S’exprimant sur l’évolution de la pandémie du coronavirus, le président de la FOREM assure que l’Algérie a entamé la phase de décroissance, comme l’atteste, selon lui, plusieurs paramètres. «Il y a d’abord la diminution du nombre de nouveaux cas de malades atteints du Covid-19 ainsi que le nombre des décès, sans oublier le fait qu’il y a de moins en moins de malades qui sont mis en réanimation», a-t-il appuyé.

Le Pr Khiati a également mis l’accent sur le choix du protocole thérapeutique adopté par le ministère de la Santé pour le traitement des malades atteints du Covid-19, qui donne de bons résultats, atteste-il, rappelant que le traitement a été administré pour les cas confirmés positifs, mais aussi, chez les personnes qui présentent des symptômes de la maladie et avant le retour des résultats des prélèvements. «Cette double attitude thérapeutique a permis d’obtenir ces résultats», s’est-il réjouit.



«Le déconfinement doit se faire de manière graduelle.»



S’agissant des mesures du confinement, le président de la fondation dira que celles-ci pourraient être prolongées jusqu’à la fin du mois de Ramadhan. «Dans une dizaine de jours, nous pourrons commencer le déconfinement qui doit se faire de manière progressive», a-t-il déclaré, mettant l’accent sur le fait qu’on ne peut pas lever «brutalement» les mesures de sauvegarde pour éviter l’effet boomerang.

«Il faut aller très doucement pour éviter tout risque d’un retour de la maladie. Tous les pays du monde font un déconfinement graduel et progressif. Nous suggérons dans un premier temps la reprise de certaines activités dans le respect strict des gestes barrières. Le déconfinement graduel permet de donner le temps au virus de disparaître», a-t-il expliqué, tout en tablant sur la fin du mois de mai prochain pour un retour à une vie normale.

Kamélia Hadjib