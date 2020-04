Gestion de la Crise sanitaire : Les nouvelles technologies à la rescousse

Les réponses numériques à la gestion de la crise sanitaire que traverse l’Algérie constituent un levier majeur pour limiter les contacts physiques et accélérer le processus de prise de décision.

C’est dans cette optique que les ingénieurs et chercheurs de la start-up ELCS Research ont réussi à mettre en place un système d'information hospitalier. Il s'agit, selon le fondateur de cette jeune entreprise novatrice, d'une plate-forme numérique qui a été mise en ligne dans un temps relativement court. «Le plus important est d’œuvrer durant les moments de crise à l'organisation de la gestion efficace des 586 établissements de santé à travers le territoire national en rendant disponible, via l'outil technologique, des informations sur la situation épidémique dans les wilayas les plus touchées», nous explique Mohamed Lotfi Mouknèche.

Il confie que ses équipes ont procédé, dans un premier temps, à la réalisation des études pilotes auprès des services d'infectiologie de l'hôpital de Boufarik (Blida) et d'El Kettar (Alger) ainsi qu'au sein de l'Institut Pasteur et ce, dans le but de réaliser le paramétrage du système d'information au sein de ces établissements, le but étant de créer une plate-forme qui, par la suite, constituera le pilier de la digitalisation du processus de prise en charge des malades atteints de virus. A travers la gestion de la masse des données provenant des établissements hospitaliers, la plate-forme numérique permettra aux médecins mais aussi aux autorités de prendre les bonnes décisions au bon moment.

Pour le patron de ELCS Research, il s’agit également d’un système d'aide à la décision du fait qu’il permet de réaliser des intervention en un temps relativement court et de réactualiser aussi des informations et les données relatives à la progression du coronavirus en Algérie.

M. Mouknèche se félicite du fait que le système a été réalisé par des compétences algériennes et qu'il a été conçu et mis en ligne en 72 heures par la start-up. La mise en ligne de cette plate-forme numérique est utile pour tracer en temps réel l’évolution du virus. «Dans un moment de crise sanitaire comme celui que nous vivons en ce moment, la gestion efficace et rapide de l'afflux des malades, grâce aux données numériques et les dossiers informatisés des patients, est essentielle», a-t-il assuré.

La plate-forme digitale qui a pour mission de réduire les délais de dépistage et de diagnostic et de livrer les résultats en temps réel et avec précision démontre que les outils numériques sont à la fois déterminants et adaptés à cette situation d'une ampleur sans précédent. «Cette plate-forme numérique est reliée aux 48 wilayas. Elle favorise la réduction des délais du diagnostic et du dépistage et facilite la tâche aux médecins en vue de prendre les mesures qui s’imposent en conséquence», ajoutera encore le responsable d'ELCS Research, créé et financé, faut-il le souligner, dans le cadre du dispositif de l’Agence nationale de soutien à l’emploi de jeunes. Le processus de numérisation initié dans la gestion de cette crise, fonctionne, selon le chercheur, par la transmission des données précises et en temps réel des services concernés vers les autorités et des médecins vers les laboratoires.

Il sera également un outil nécessaire pour la gestion des stocks des dispositifs médicaux et la gestion du personnel. Mouknèche dirige une autre entreprise novatrice, créée en 2017. Il s’agit d’un laboratoire de recherche qui relève de la robotique et la science de l’intelligence artificielle qui s’est intéressé au processus de dépistage précoce du cancer du sein. Un projet de recherche basé sur un système d’information qui a valu à ce laboratoire scientifique, composé de 6 chercheurs, de décrocher le titre de meilleur projet en Afrique en 2018.

