Onu: Guterres souligne l’importance du multilatéralisme

Le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, a souligné vendredi l'importance du multilatéralisme dans le contexte de la pandémie de COVID-19. Dans un message adressé à l'occasion de la Journée internationale du multilatéralisme et de la diplomatie au service de la paix, qui tombe le 24 avril, M. Guterres a déclaré que la pandémie de COVID-19 est un rappel tragique de la profondeur des liens qui unissent le monde. «Le virus ne connaît pas de frontières et constitue un défi mondial par excellence. Pour le combattre, nous devons travailler ensemble comme une seule famille humaine», a dit M. Guterres. «Nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour sauver des vies et atténuer les ravages économiques et sociaux. Il est essentiel que nous tirions les enseignements qui s'imposent des vulnérabilités et des inégalités que le virus a mis en lumière, et que nous mobilisions des investissements dans l'éducation, les systèmes de santé, la protection sociale et la résilience». Le COVID-19 est le plus grand défi international depuis la Seconde Guerre mondiale. Pourtant, même avant ce test, le monde était confronté à d'autres périls transnationaux profonds : le changement climatique avant tout, a-t-il déclaré. M. Guterres espère que la nouvelle situation mondiale sera marquée par un multilatéralisme en réseau et inclusif. «Il ne suffit pas de proclamer les vertus du multilatéralisme. Nous devons continuer à montrer sa valeur ajoutée. La coopération internationale doit s'adapter aux temps qui changent».

Le multilatéralisme ne consiste pas seulement à faire face à des menaces communes. Il s'agit de saisir des opportunités communes, a déclaré Antonio Guterres. «Nous avons maintenant la possibilité de reconstruire mieux que par le passé, en ayant pour objectif des économies et des sociétés inclusives et durables». En ce moment clé pour la coopération internationale, il est nécessaire que le monde entier s'efforce d'être uni pour un avenir sain, équitable, pacifique et plus durable pour tous, a-t-il déclaré.