Universités : Les enseignants excluent l’éventualité d’une année blanche

«Cela fait plus d’un mois que nous attendons. Les jours passent, et jusqu'à aujourd'hui, aucune décision officielle n'a été annoncée pour nous rassurer quant à la suite de l'année universitaire», a-t-elle regretté, ajoutant que les étudiants n'ont pas encore passé les examens de rattrapage pour le premier semestre. «Certaines spécialités n'ont même pas pu organiser les examens du premier semestre, ce qui écarte la possibilité de prendre en charge les résultats de ce semestre pour le passage à l'année prochaine», a-t-elle noté.

Pour elle, cette hypothèse est impossible, au moment où aucun programme d'enseignement à distance n'a été adopté et aucune plateforme de communication avec les professeurs et les facultés n’ont été ouvertes par les universités. Et de conclure : «Je crains fort qu'on va nous annoncer une année blanche. Ceci va entraîner une année de plus dans notre parcours universitaire.»

Les enseignants excluent l'éventualité d'une année blanche dans la mesure où les cours du premier semestre ont été achevés avant le début de la crise sanitaire. C'est ce que nous confirme d'ailleurs le Dr Mustapha Boukhetala, de l'École supérieure des enseignants. «Le sort de l'année universitaire reste tributaire du développement et de la propagation de l'épidémie.

L'hypothèse de l'année blanche est très peu probable, car elle ne servira aucune partie, et conduira au chaos dans différentes facultés et universités», estime-t-il. Il suggère, au cas où la crise sanitaire persiste, de recourir au calcul du premier semestre uniquement pour passer à l'année suivante, ou de prolonger l'année universitaire jusqu'en juin, avec le report des examens du deuxième semestre au mois de septembre.

Concernant les étudiants qui sont sur le point d'obtenir leur diplôme, en particulier ceux des Écoles supérieures, ce professeur considère que les examens doivent être passés avant la fin de l'année universitaire afin de leur garantir le recrutement et de libérer des places pédagogiques pour les nouveaux des étudiants qui arriveront à la prochaine année, avec la possibilité de se limiter aux cours théoriques. Le Dr Laïd Zeghlami, enseignant à l'université des sciences de l'information et de la communication, écarte la thèse de l'année blanche, tout en soulignant la nécessité de recourir à la méthode de l'enseignement à distance, devenue impérative et une réalité mondiale.

«Les étudiants et les enseignants doivent utiliser les technologies de l'information et de la communication afin de rattraper les cours et permettre aux étudiants de poursuivre leurs études», a-t-il insisté, se disant fermement opposé à la proposition de compter uniquement les résultats du premier semestre pour passer à la prochaine année.

«C’est illogique de penser de la sorte, car il ne s'agit pas uniquement d'une question de diplôme, mais beaucoup plus de savoir et la compréhension des cours prévus dans les programmes universitaires», fait-il remarquer.

Le Dr Zeghlami propose de poursuivre les cours jusqu'à la fin du mois de juillet ou début août, et d’annuler ainsi les vacances d'été du fait que la compréhension et l'acquisition des connaissances sont, selon lui, essentielles pour améliorer le niveau des étudiants.

Salima Ettouahria