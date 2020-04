Transparence dans le traitement de l’épidémie : Pékin réfute les accusations américaines

Un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères a réfuté vendredi les doutes du secrétaire d'Etat des Etats-Unis, Mike Pompeo, sur la transparence de la Chine dans la gestion de l'épidémie de nouveau coronavirus Covid-19, en déclarant que ses propos ne montraient aucun respect envers les énormes efforts et sacrifices du peuple chinois.

«Les remarques infondées de M. Pompeo avaient pour seul but de rejeter la faute sur les autres», a souligné le porte-parole Geng Shuang lors d'un point de presse, ajoutant que ces propos allaient à l'encontre du consensus de la communauté internationale.

M. Pompeo a dit jeudi dans une interview que le gouvernement chinois était au courant des premiers cas de Covid-19 «peut-être dès novembre».

«M. Pompeo ne devrait pas penser qu'il peut calomnier arbitrairement les autres simplement avec un ''peut-être''», a indiqué M. Geng avant d'insister sur le fait que la Chine «a toujours agi de manière ouverte, transparente et responsable face au Covid-19», et qu'elle avait signalé l'épidémie à l'Organisation mondiale de la santé, partagé la séquence du génome du virus avec d'autres pays et mené une coopération internationale sur la prévention et le contrôle épidémique, le tout «le plus tôt possible», ce qui était des «faits incontestés».