Le groupe international, qui est actif en Algérie depuis 1997, précise que ce don servira de support aux capacités de soin des hôpitaux et à apporter des fournitures essentielles aux patients et aux personnels de santé, première ligne de défense contre le COVID-19, et permettre ainsi de protéger la population en mettant à sa disposition les équipements et matériels nécessaires.

Le vice-président de Petrofac Afrique, Graham Mac Milan, a indiqué que ce don aura un impact positif significatif et immédiat sur les personnes qui ont été touchées par cette crise. «Nous sommes fiers d'avoir été en mesure de jouer notre rôle dans le cadre de la lutte contre ce virus et d'avoir pu soutenir cette communauté parmi laquelle nous vivons et travaillons et de nous être assurés que notre aide a pu être apportée à ceux qui en ont besoin», a-t-il affirmé.

Mohamed Mendaci