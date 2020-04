Commentaire : La Communication institutionnelle réhabilitée

Réhabilitée par le chef de l’Etat, la communication institutionnelle continue de rythmer la vie publique. Les pouvoirs publics jouent la carte de la transparence en communicant sur toutes les questions. Il n'y a désormais aucun sujet tabou. Un pari que les plus hautes autorités du pays sont en passe de gagner. Elles se sont attelées dès le début du mandat présidentiel à la réorganisation et la modernisation du secteur de l’information et de la communication pour lui permettre de jouer un rôle pivot dans l’édification de la nouvelle République.

En un temps record, des résultats positifs et encourageants ont été réalisés plaçant le secteur au centre du dispositif de la nouvelle gouvernance instituée par le chef de l’Etat. Cette progression positive enregistrée dans un secteur, qui était en plein régression et qui connaît un délabrement ces dernières années, n’est en réalité que le début d’un processus long et fastidieux. La communication dans tous ses volets est appelée à connaître une importante évolution dans les prochains mois pour redonner ses lettres de noblesse à un secteur longtemps marginalisé.

Les acquis réalisés jusque-là seront renforcés et consolidés. Ils seront certainement complétés par d’autres actions effectives et concrètes dans le cadre de la mise en place d’une politique de communication et d’information cohérente, homogène et efficace au service de la collectivité nationale. Il s’agit de construire un système de communication fiable et crédible qui doit être à la hauteur des enjeux de la phase actuelle et des ambitions de la nouvelle Algérie. La réussite de cette réforme aura à coup sûr des retombées positives sur d’autres réformes engagées et provoquera un effet d’entraînement nécessaire pour tout le processus. Il faut dire que l’ouverture de cet important chantier est aujourd’hui une réalité grâce à l’engagement et une détermination des plus hautes autorités du pays. Cette volonté politique à assainir le secteur, le réformer et le moderniser est réitérée par les responsables de l’Etat.

Le ministre-conseiller à la communication, porte-parole officiel de la Présidence de la République a ainsi réaffirmé les engagements de l’Etat sur cette question lors de la conférence de presse animée il y a quelques jours au palais d’El Mouradia. M. Belaïd Mohand Oussaïd a tenu a rappeler avec force et arguments l’attachement du président de la République à l’institution d’une communication permanente et totale.

Le porte-parole de la première institution du pays a saisi l’occasion pour mettre en relief «la fluidité de l’information instaurée par la Présidence de la République à travers des communiqués quasi quotidiens pour tenir informée l'opinion publique de tous les développements». Un élément qui prouve et confirme cette nouvelle orientation de la communication institutionnelle et qui reflète la nouvelle vision politique de transparence dans le secteur de l’information. Et d’expliquer dans le même registre que ces actions sont «les prémices d'un nouveau mode de gouvernance basé sur la transparence, l'efficacité et la communication directe avec le citoyen». Une stratégie en totale rupture avec la gestion antérieure de ce secteur.

En instituant des rencontres périodiques et à chaque fois nécessaire avec les journalistes, les pouvoirs publics entendent privilégier le contact direct avec la presse afin de livrer des informations justes et vérifiées aux citoyens et mettre fin ainsi aux rumeurs, fake news et les informations tendancieuses qui faussent toutes les données sur la scène nationale.

La création des postes de porte-parole au niveau de la Présidence, comme au sein du gouvernement, a grandement contribué à l’instauration de nouvelles pratiques et mœurs dans un secteur rongé jusque-là par l’opacité, l’improvisation et l’approximation.

La réhabilitation de cette fonction en plus d’autres actions confirme indéniablement cette orientation vers un système de communication qui privilégie la crédibilité, la transparence et l’efficacité.

M. Oumalek