Lakhdar Yedroudj, expert en analyse statistique des données : «Il faudra planifier une économie rentable»

Entretien réalisé par :

Tahar Kaidi

El Moudjahid : Les rapports des institutions financières et des think tanks s'accordent à promettre des lendemains économiques qui déchantent. Quelle lecture en faites-vous ?

Lakhdar Yedroudj : Le solde économique mondial est négatif à la lumière de l’impact brutal du covid-19 sur toutes les activités économiques. Le confinement use toutes les capacités économiques de tous les pays et n’épargne aucune structure. Sauver les vies ou remettre les industries en marche? Le choix est vite fait. Les plus optimistes des experts estiment que cet impact se prolongera jusqu’à 2021. Il va sans dire que l’Algérie ne pourra pas échapper aux implications socio-économiques drastiques de la pandémie. Elle risque même de subir un impact beaucoup plus important, dès lors que son économie dépend exclusivement de la rente pétrolière, et les perspectives sont au rouge.

Quelles seront les meilleures ripostes afin de minimiser les impacts négatifs de cette crise ?

Le tissu industriel et le secteur des services sont quasi inexistants. C’est pourquoi, il faudra peut-être planifier une économie rentable et non consommatrice de budget. C’est à ce titre que les principales recommandations de l’évaluation des retombées doit avant tout diagnostiquer l’utilité de la consolidation par secteur et ne pas doper toutes les activités. Réviser les priorités économiques par le processus d’élimination des activités inutiles en ces moments de pandémie tout en prenant en compte les secteurs budgétivores. Parler d’un plan de relance de l’économie algérienne serait une opération téméraire, pour plusieurs raisons, dont la plus importante est relative au solde financier qui dépend exclusivement des hydrocarbures à plus de 90%. Donc, le premier impératif est de mobiliser tous les moyens pour le redéploiement sur le marché mondial en essayant de regrouper les pays autour de la dynamique des prix. Il serait plus profitable à l’Algérie de développer son industrie pétrochimique au lieu de vendre son pétrole à l’état brut. Singapour est un exemple à considérer avec attention dans ce domaine pétrochimique. L’état de l’économie algérienne nécessite une intervention financière musclée de l’Etat pour éviter l’effondrement du petit appareil productif privé. La paralysie totale de quelques secteurs pourrait engendrer des conséquences désastreuses sur les salariés, notamment dans le secteur des services (agences de voyages, hôtellerie, restaurants, transport,...).

Le Premier ministre a évoqué récemment la nécessité de procéder à une évaluation, par secteur d’activité, des impacts de la crise sanitaire sur la situation financière et l’emploi des entreprises. Quelles sont, selon vous, les axes prioritaires d’un plan de relance ?

Les mesures d’urgence à prendre devraient concerner d'abord la réduction des dépenses de l’Etat et la révision du train de vie administrative des institutions publiques, notamment celles qui n’ont pas d’impact direct sur la croissance économique. Il serait aussi louable et judicieux d’un point de vue rationnel de réduire le nombre des ministères et ses infrastructures déléguées.

La mesure, prise dernièrement, de réduire les dépenses de 30% est nécessaire mais un effort supplémentaire serait salutaire, telle la contribution de l’Etat à la sauvegarde des PME afin de ne pas pénaliser les entrepreneurs, notamment ceux qui pourraient impacter le tissu socio-économique moyen. Il est clair que le besoin financier des sociétés étatiques sera pris en charge.

Il s’agit de la préservation des capacités de survie des couches défavorisées dont le nombre va certainement augmenter dans les prochains mois, surtout si les activités gelées ne redémarrent pas incessamment. De nouvelles règles de travail seront probablement imposées par le fait que le coronavirus a radicalement transformé toutes les relations y compris familiales.

T. K.