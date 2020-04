Soirées de ramadhan à la maison : Une opportunité pour changer ses habitudes

Amine, 32 ans, cadre dans une entreprise publique, affirme avoir réussi à s’organiser pour passer ce mois dans de bonnes conditions. «La lutte sans merci contre le coronavirus exige que l’on ne doive pas céder à l’angoisse. Même si Ramadhan est, cette année, différent, on doit se concentrer sur les effets positifs et s’adapter à la situation», estime-t-il, ajoutant que le fait d’être confiné à la maison constitue une opportunité pour s’éloigner des futilités. À ce propos, il annonce qu’il multipliera les actions de bienfaisance par le biais du milieu associatif pour redonner le sourire aux familles nécessiteuses.

Amine révèle par ailleurs ne pas sentir le besoin de sortir après la rupture du jeûne et a assuré que les nouvelles technologies permettent de garder un lien fort tant avec ses amis qu’avec sa famille. «Justement, avec mes copains, nous nous sommes donné rendez-vous sur les réseaux sociaux pour discuter de tout. Le but étant, évidemment, de décompresser après une journée de jeûne», conclut-il.

De son côté, Farid, retraité, nous confie que l’assouplissement du confinement a permis de profiter de ses sorties quotidiennes. «Je peux sortir pour pouvoir me dégourdir les jambes et faire mes emplettes en prévision de la rupture du jeûne», indique-t-il, en soulignant que ce mois béni n’est, pour lui, pas si différent des précédents, dans la mesure où il n’est pas un aficionado des sorties nocturnes. «Franchement, à mon âge, je préfère rester en famille et me changer les idées devant un bon feuilleton et ou en récitant le Coran», dit-il encore.

Pour d’autres, Ramadhan sans ses belles et inégalables soirées ne peut être le même. C’est en tous les cas l’avis de Salim, étudiant, qui admet avoir sérieusement appréhendé la première soirée. «Certes, la journée s’est bien déroulée, sans accroc ni problème. Toutefois, et à la tombée de la nuit, j'ai été pris d'un sentiment curieux. Quelque chose va manquer, c’est certain. Ce n’est pas possible de vivre Ramadhan sans passer des soirées entre amis et de s’attabler lors de parties de cartes ou de dominos, jusqu’à une heure tardive. C’est inimaginable. Du coup, et pour contourner cette contrainte, on essayera de compenser en se donnant rendez-vous dans le hall de l’immeuble après la prière des Tarawih pour goûter aux plaisirs de ces jeux», nous révèle-t-il, en précisant qu’ils vont prendre toutes les dispositions nécessaires. «Nous allons fermer la porte de l’immeuble et essayer de ne pas faire trop de bruit, même si c’est difficile lors de ces parties interminables», ajoute-t-il.

L'étudiant confie avoir programmé, avec ses camarades, de lancer un défi, à savoir l’apprentissage avant l’Aïd-el- Fitr, d’une langue étrangère. «J’ai opté pour la langue japonaise. On verra ce que cela va donner», lâche-t-il.

Sami Kaidi