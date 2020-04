Oran : Les prix stables

Avant 17h, les épiceries, les magasins des fruits et légumes et les minishops, les locaux de vente de la pâtisserie orientale (zlabia et chamia) ont été pris d’assaut dès les premières heures de la matinée par les clients, ignorant ainsi toutes les consignes sanitaires préventives et les gestes barrières.

Tous les produits alimentaires et autres sont disponibles en abondance. Côté mercuriale, les prix n’ont pas connu une hausse. La flambée traditionnelle des prix à chaque début du mois béni n’a pas eu lieu. Chez les marchands des fruits et légumes dans le nouveau pôle urbain Belgaïd (plus de 45.000 habitants), les prix affichés sur les étals des détaillants sont abordables, à l’exception de quelques fruits dont les prix ne sont pas accessibles aux petites bourses, à l’exemple du melon proposé à 300 DA/kg.

Le poivron, l’aubergine, la courgette ont été vendus successivement aux prix de 120, 130 et 150 DA/kg. La pomme de terre est affiché entre 55 et 65 DA/kg.

La laitue a été vendue à 90 DA/kg et à 80 DA chez les marchands du centre-ville. Pour la carotte et le navet, les prix sont restés stables oscillant entre 80 et 90 DA. Pour ce qui est de la tomate, son prix n’est pas descendu au-dessous de 100 DA, et dans d’autres surfaces, elle est proposée jusqu’à 110 DA. Les haricots verts et les olives ont été vendus à 120 DA/kg.

Cette stabilité des prix observée durant le premier jour de Ramadhan rassure les consommateurs, mais ils craignent une flambée des prix dans les prochains jours. Raison pour laquelle de nombreux ménages ont préféré s’approvisionner en grandes quantités de légumes.

«Mieux vaut prendre ses précautions. Il est vrai que l’État déploie de grands efforts pour lutter contre la spéculation, mais je ne fais pas trop confiance à certains commerçants», dit un client.

Amel Saher