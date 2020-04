DGSN : Appel au respect strict du code de la route

La Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) a appelé hier au respect "strict" du code de la route avec l'avènement du mois de sacré de Ramadhan, faisant état de 21 personnes décédées et de 458 autres blessées depuis fin mars dernier au 20 avril en cours, et ce "en dépit des mesures de confinement et la réduction du trafic routier".

"Avec l'avènement du mois de Ramadhan, la DGSN appelle les usagers de la route et les conducteurs de véhicules au respect strict des règles du code de la route", indique un communiqué de la DGSN, soulignant que cette occasion religieuse "intervient cette année dans une conjoncture exceptionnelle, marquée notamment par les mesures de confinement sanitaire". Certaines catégories de la société bénéficient tout de même d'autorisations de circulation afin de garantir la continuité du service public et d'approvisionner le citoyen en besoins essentiels, ce qui a eu pour effet une baisse sensible du trafic routier au niveau des voies express et des axes routiers des villes, a noté la DGSN dans son communiqué.

"En dépit de la réduction du trafic routier, un total de 390 accidents de la route a été enregistré durant la période allant du 31 mars dernier au 20 avril en cours, ayant fait 21 morts et 458 blessés", précise la source.

De surcroît, le mois sacré de Ramadhan "connaît un trafic dense, depuis le premier jour du jeûne, notamment avec l'allégement des horaires de confinement, de 17h au lendemain 7h du matin à Alger, Ain Defla, Médéa, Sétif, Oran, Tizi-Ouzou, Tipasa, Bejaia et Tlemcen".

A noter également que la wilaya de Blida est désormais soumise au confinement partiel de 14h au lendemain 7h du matin, tandis que le reste des wilayas continuent d'appliquer le même système de confinement, c'est-à-dire de 19h au lendemain 7h du matin.

La DGSN réitère son appel aux usagers de la route pour "respecter le code de la route, faire montre de vigilance et éviter tout excès de vitesse afin de préserver la vie et les biens".

Selon la même source, "le facteur humain demeure la première cause de ces accidents avec 93%, suivi de l'état des véhicules (4,5%), puis l'état des routes et l'environnement (2,5%)".

La DGSN met à la disposition des citoyens les numéros verts 15-48 et 104, et celui de secours 17 pour toute réclamation ou préoccupation.