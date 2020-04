La mercuriale au deuxième jour de ramadhan : Prix et mépris

Comme chaque année, le début de Ramadhan se caractérise par la hausse des prix des fruits et légumes, par rapport aux prix référentiels fixés, en cette période de confinement, par le ministère du Commerce, dans l’objectif de freiner la spéculation, pour préserver le pouvoir d’achat de la population, surtout celui des familles à faible revenu.

Les commerçants et même les vendeurs ambulants exploitent, en effet, la hausse de la demande pour réaliser des gains faramineux au détriment des faibles bourses.

Devant cette situation, le consommateur n’a pas d’autre alternative que de se soumettre pour remplir la table de Ramadhan. Les citoyens rencontrés au petit marché de la cité Rabia à Bab Ezzouar, à Kouba, Hussein Dey, Ruisseau, Dar El-Beida… ont été unanimes à dire que les commerçants profitent de cette situation pour augmenter les prix, chose qui dépasse largement leur pouvoir d’achat. Il y a lieu de citer l’oignon sec qui était, il y a quelques jours, vendu à 35 DA seulement le kilo, et cédé à 150 Da, l’oignon frais à 100 DA, la laitue à 140 DA, la tomate à 140 DA, la carotte à 120 DA, le poivron à 160 DA, le concombre à 100 DA, l’aubergine à 120 DA... Pour ce qui est des fruits, l’on citera à titre d’exemple la banane qui était vendue il y a quelques jours seulement à 180 DA et cédée à 270 DA, la fraise qui était à 150 DA est vendue à 220 DA, le melon à 180 DA le kilo, la pastèque à 110 DA le kilo, l’orange à 200 DA le kilo, la datte, quant à elle, est cédée à 900 DA le kilo…

Concernant les viandes blanche et rouge, qui enregistrent une large consommation, surtout durant le mois de Ramadhan, les prix ont également augmenté : le poulet à 280 DA, la viande hachée à 1.000 DA, le steak à 1.400 DA. «C’est la faute aux vendeurs des marchés de gros», précise un commerçant.

Certaines personnes ressentent beaucoup plus durement cette situation, celles qui ont perdu leur travail pour cause de confinement, celles qui travaillent à la journée, comme Abdelkader, 55 ans, père de 4 enfants, qui affirme se trouver dans une situation précaire et ne pas pouvoir subvenir aux petits besoins de sa famille. «Je travaillais à la journée, et maintenant je n’ai plus de travail, comment subvenir aux besoins de ma famille et assurer le minimum pour ce mois de Ramadhan ?» se demande-t-il, en lançant «Hram alihoum wallah hram. Hadi serka. L’islam, ce n’est pas ça !» Un autre souligne que les commerçants en profitent pour se remplir les poches au détriment des pauvres. «Je n’espère même pas préparer une chorba avec de la viande», dit-il, regrettant l’absence des contrôleurs sur le terrain pour mettre un terme à cette situation.

Kafia Ait Allouache