Tube planétaire sud-africain : Pata Pata adapté pour lutter contre le coronavirus

Le tube planétaire de la chanteuse anti-apartheid sud-africaine Miriam Makeba, «Pata Pata», a été adapté avec de nouvelles paroles pour aider à combattre la propagation du coronavirus, a annoncé jeudi l'Unicef.

Les paroles de cette chanson au refrain lancinant, sortie en 1967 et devenue un des symboles de la lutte de libération sud-africaine, ont été revisitées pour encourager la distance sociale et les règles d'hygiène, comme se laver régulièrement les mains.

«Autrefois surnommée ‘’la chanson la plus joyeusement provocante au monde’’, elle a été réenregistrée, a indiqué l'Unicef, pour diffuser des informations et de l'espoir au temps du coronavirus».



Née au Bénin, Angelique Kidjo, qui a eu pour mentor, Miriam Makeba, chante cette nouvelle version, a précisé l'Unicef dans un communiqué. «Pata Pata» signifie «touche, touche» dans plusieurs langues sud-africaines. Des couplets de la version modifiée de la chanson s'élèvent en musique pour dire désormais : «En cette époque de coronavirus, ce n'est pas le temps du toucher... Tout le monde peut aider à combattre Covid-19. Restez à la maison et attendez... Ce n'est pas du pata-pata ... Nous devons garder nos mains propres».

L'original de la chanson a été l'un des plus grands succès de Miriam Makeba. Connue affectueusement sous le nom de «Mama Africa», elle est décédée à l'âge de 76 ans en novembre 2008, après un concert en Italie.