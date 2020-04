Grand angle : à quelque chose malheur est bon ?

Le conflit yéménite est-il sur la voie d’un règlement politique durable ? La réponse pourrait être oui si l’on se fie aux derniers développements enregistrés depuis le 9 avril. A cette date, la coalition dirigée par l’Arabie saoudite avait annoncé une trêve de quinze jours pour préparer le Yémen à la lutte contre le Covid-19. Et si elle n’a pas débouché pour autant sur une trêve permanente, il n’en reste pas moins vrai qu’elle semble avoir mis sur rails une nouvelle dynamique. En effet, une prolongation d’un mois du cessez-le-feu unilatéral a été annoncée vendredi par l’Arabie saoudite qui mène la coalition qui a intervenu dans le pays en 2015. L’initiative prise par Riadh, saluée par le SG de l’ONU, qui a estimé qu’elle peut aider à faire avancer les efforts de paix, semble s’être fixée comme objectif de s’inscrire dans l’idée d’aider les efforts de l’émissaire spécial onusien en vue d’un règlement politique durable. «Le cessez-le-feu de deux semaines créera, espérons-le, un climat de nature à apaiser les tensions et à aider les efforts de M. Griffiths en vue d’un règlement politique durable», avait écrit sur twitter, le frère cadet du prince héritier. De là à croire qu’à travers son initiative l’Arabie saoudite cherche une voie de sortie à un conflit dans lequel elle est embourbée depuis plus cinq ans, il n’y a qu’un pas qu’il est permis de franchir au regard de la situation interne. Ce pays est confronté à des difficultés financières dues à la baisse drastique de ses revenus tirés essentiellement du pétrole et de l’annulation du hadj pour cause de Covid-19. C’est dire que l’Arabie saoudite, qui n’a plus les mêmes moyens financiers, ne peut plus supporter les efforts de guerre au Yémen. C’est pourquoi croire que Riadh cherche une voie de sortie honorable n’est pas une hypothèse totalement saugrenue. Elle a sauté sur l’occasion offerte par la pandémie du nouveau coronavirus pour s’engager sur cette voie. En plus son honneur est sauf, car elle donne l’impression d’agir pour des considérations humanitaires. L’avenir, toutefois, dira si cette lecture s’est avérée juste. Mais il n’en reste pas moins vrai que la trêve, prolongée d’un mois, est la principale avancée enregistrée depuis le cessez-le- feu interyéménite négocié le 18 décembre 2018. «A quelque chose malheur est bon», affirme le proverbe.

Nadia K.