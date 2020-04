Tension dans les eaux du Golfe : Rohani appelle à la vigilance

Le président Hassan Rohani a appelé, vendredi, les forces armées iraniennes à veiller sur la stabilité régionale tout en maintenant une vigilance contre les «provocations», a rapporté la télévision nationale, alors que la guerre des mots avec Washington, l'ennemi juré, s'intensifiait. Le chef de l'élite des gardiens de la révolution iraniens a déclaré jeudi que Téhéran détruirait les navires de guerre américains si sa sécurité était menacée dans les eaux du Golfe, un jour après que le président américain, Donald Trump, a mis en garde Téhéran contre le «harcèlement» des navires américains. «Nous devons suivre attentivement les stratégies garantissant la stabilité durable de la région tout en maintenant la vigilance et une présence faisant autorité dans la région», a déclaré la télévision d'Etat citant une conversation téléphonique entre le président Rohani avec le ministre de la Défense, le général de brigade Amir Hatami.

Dans un autre appel au commandant des Gardiens de la révolution, le général de division, Hossein Salami, le Président Rohani «a évoqué les actions provocatrices des étrangers dans la région et la nécessité de rester vigilant face à ces mouvements», a rapporté la télévision nationale.

En début du mois d’avril, l'armée américaine a déclaré que 11 navires de la Garde révolutionnaire se sont approchés des navires de la marine américaine et des garde-côtes dans le Golfe, qualifiant ces mouvements de «dangereux et provocateurs». Les dirigeants iraniens considèrent la présence militaire américaine au Moyen-Orient comme une menace pour leur propre sécurité ainsi qu’une pierre d’achoppement vers la stabilité régionale. Dans ce climat de tension, Téhéran a fait part du lancement et de la mise en orbite réussis de son premier satellite militaire baptisé «Nour» suscitant des protestations en chaines de Washington et d’autres alliés comme Paris et Londres.

La Grande-Bretagne a déclaré dans ce sens que la mise en orbite de ce satellite militaire utilisant la technologie des missiles balistiques était une préoccupation importante et incompatible avec la résolution 2231 du Conseil de sécurité des Nations unies.

«L'ONU a appelé l'Iran à ne pas entreprendre d'activités liées aux missiles balistiques conçues pour être capables de fournir des armes nucléaires. L'Iran doit respecter cela», a déclaré le porte-parole du foreing office.En réponse à ces accusations, le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, a réitéré la position de l'Iran selon laquelle ses missiles ne sont pas «conçus» pour transporter des armes nucléaires, comme l'exige la résolution 2231 de l'ONU.

« Ni l'Europe ni les États-Unis ne peuvent sermonner l'Iran sur la base de mauvaises lectures de la résolution 2231 du Conseil de sécurité des Nations unies, a déclaré Zarif. «L'Iran n'a ni armes nucléaires ni missiles conçus pour être capables de porter des armes aussi horribles», a-t-il conclu.

