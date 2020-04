Paix en Afghanistan : Les talibans rejettent l’appel au cessez-le-feu

Le processus de paix en Afghanistan se grippe. Après l’échange des prisonniers laissant entrevoir un début de sortie de crise entre le gouvernement de Kaboul et les talibans, un optimisme relayé, d’ailleurs, par les déclarations de secrétaire d’état américain, Mike Pompeo, les choses sur le terrain n’avancent plus. Ainsi, selon les derniers développements dans ce pays meurtri par une guerre sans fin, les talibans viennent de rejeter un nouvel appel du gouvernement d’Ashraf Ghani à un cessez-le-feu pour le mois sacré du Ramadan et à laisser les autorités se concentrer sur la lutte contre le coronavirus. L'espoir d’une paix durable, né fin février lorsque les talibans et les États-Unis ont conclu un accord sur le retrait des forces de la coalition dirigée par les américains, en échange de garanties de sécurité des talibans, n’a pas survécu longtemps. Les talibans ont refusé d’accéder à cette doléance sous le mobile d’«obstacles qui existent encore». «Demander un cessez-le-feu dans la situation actuelle n'est pas rationnel et convaincant», a déclaré Suhahil Shaheen, porte-parole des talibans sans fournir plus de détails. Face à ce refus, l’OTAN a appelé les talibans à réduire les niveaux de violence et à participer aux pourparlers de paix. «Le niveau actuel de violence causé par les talibans n'est pas acceptable», ont déclaré les ambassadeurs de l'alliance au Conseil de l'Atlantique Nord de l'OTAN, dans un communiqué sur les efforts de paix. Rien que cette semaine, des dizaines de membres des forces de sécurité afghanes, des civils et des combattants talibans ont été tués lors d'affrontements. Dans l'un des derniers incidents, les forces talibanes ont attaqué, jeudi soir, des postes de contrôle de sécurité tenus par des membres d'une milice progouvernementale dans la province de Badghis, dans le nord-ouest du pays. Prise entre la guerre et la pandémie du Covid-19, la population afghane maintiendra le regard vers le ciel comme le font souvent tous les damnés de la terre.

M. T.