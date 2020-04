Caravane de solidarité : 300 tonnes d’aides alimentaires aux réfugiés sahraouis

Des aides constituées de près de 300 tonnes de produits alimentaires ont été remises aux sahraouis vivant dans les camps de refugiés sahraouis dans le cadre d’une action de solidarité initiée par des associations locales de la wilaya de Tindouf. Menée en cette période exceptionnelle de pandémie du nouveau Coronavirus (Covid-19), ces aides, acheminées par une caravane de 13 camions de gros tonnage, ont été remises par des présidents d’associations caritatives de la wilaya de Tindouf au représentant du Croissant-Rouge sahraoui (CRS), en présence des représentants locaux et du Croissant-rouge algérien (CRA), a indiqué le président de l’Assemblée populaire de la wilaya (APW) de Tindouf, M. Ahmed Bab El-Ayach. Ces aides consistent en des produits alimentaires de base (semoule, huile, pâtes, fruits et légumes), en plus de produits de consommation, susceptibles de satisfaire, en prévision du mois du ramadhan, les besoins des familles dans les camps de réfugiés sahraouis. Dans une déclaration à la presse, le président du Croissant-rouge sahraoui (CRS), M. Bouhebeni Yahia Bouhebeni, a indiqué que le peuple sahraoui salue cet élan de solidarité manifesté, comme à l’accoutumée, par le peuple algérien, ce qui reflète «la profondeur des relations qui lient les deux peuples frères». M. Bouhebeni a, en outre, rendu hommage au soutien indéfectible de la société civile de Tindouf envers le peuple sahraoui lors des différentes crises vécues par ce dernier durant plus de quatre décennies. Et d’ajouter : «les citoyens de Tindouf ont toujours ouvert leurs portes aux sahraouis, traduisant les relations fraternelles étroites tissées de longue date.