Le pianiste hongrois Bela Bartok et Biskra : «Le choc artistique»

En Juin 1913 donc, Bela Bartok a visité l’Algérie pour collecter des chansons et pièces instrumentales arabes de Biskra et de ses environs. Son intention était de collecter spécifiquement de la musique rurale au contraire de la musique citadine plus connue. Il existe une littérature exhaustive sur cette collecte et sur l’importance et l’impact de ce voyage sur la musique du compositeur. La publication savante, une étude approfondie de Bela Bartok lui-même, qui contient la transcription très précise d’une soixantaine de mélodies, est parue en quatre langues (hongrois, allemand, français et anglais).

D’autres musicologues ont pour leur part publié des études articles ou thèses importants sur les travaux effectués par le pianiste. C’est d’ailleurs sur un CD-ROM intitulé «Bartok and Arab Folk Music» -publié par Janos Karpati avec Lazlo Vikarius et Istvan Pavai- que pour la première fois tous les enregistrements préservés ont été publiés. Le CD-ROM présente aussi une collection d’articles sur le sujet et une sélection de compositions de Bartok (pièces entières ou partielles) qui montrent l’inspiration de la musique arabe.