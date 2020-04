Coupe d’Allemagne : L’épreuve reportée sine die

La Coupe d'Allemagne de football, dont restent à jouer les demi-finales et la finale, initialement prévue le 23 mai, a été reportée sine die en raison de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19), a annoncé vendredi dernier la Fédération allemande de football (DFB). Le football en Allemagne est suspendu depuis la mi-mars et le restera jusqu'au 30 avril, au moins, sachant que la Ligue allemande espère faire reprendre la Bundesliga courant mai.

Les demi-finales de la Coupe d'Allemagne : Bayern Munich - Eintracht Francfort et Sarrebruck (D4) - Bayer Leverkusen, n'ont toujours pas eu lieu. La Bundesliga est prête à reprendre le 9 mai, si les autorités allemandes donnent leur feu vert, a annoncé jeudi le président de la Ligue (DFL), Christian Seifert. Le championnat d'Allemagne est le premier des grands championnats européens, tous à l'arrêt depuis la mi-mars, à acter un calendrier de reprise, à huis clos. «Nous n'avons pas défini de date parce que cela ne relève pas de nos compétences», a déclaré le dirigeant. «Il nous appartient seulement de mettre en place les conditions nécessaires. Nous avons plusieurs plans de reprise, mais celui de redémarrer le premier week-end de mai n'est certainement pas réaliste. Si le signal devait venir pour le 9 mai, nous serons prêts», a-t-il indiqué.

Alors que les clubs ont repris l'entraînement collectif par petits groupes au début du mois, la DFL laisse donc trancher les pouvoirs publics sur la possibilité de relancer la compétition.