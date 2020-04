Transfert de Mari : Flamengo et Arsenal proches d’un accord

Le club brésilien de Flamengo est sur le point d'annoncer le transfert définitif de son joueur, Pablo Mari, à Arsenal, prêté lors du dernier mercato hivernal au club londonien, rapporte vendredi le média The Athletic.

«Arsenal et Flamengo seraient proches d’un accord pour le transfert définitif de Pablo Mari. Le défenseur espagnol avait rejoint les Gunners en janvier dernier pour renforcer ce secteur de jeu de l’équipe dirigée par Mikel Arteta», selon la même source.

The Athletic précise également que la transaction rapportera environ 12

millions au club brésilien. La durée du contrat et le salaire de l’ancien joueur de Majorque restent à discuter entre les différentes parties.