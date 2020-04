Enseignement artistique : Lancement d'une formation en ligne

Des cours de formation dans diverses disciplines artistiques ont été mis en ligne en complément de la formation dans les instituts d’art fermés à cause de l'épidémie du nouveau coronavirus, a indiqué le Secrétariat d’Etat chargé de la production culturelle dans un communiqué.

Première expérience en Algérie, ces "master-home" visent à dispenser des cours de formation artistique à distance au profit des étudiants d'instituts d'arts nationaux et régionaux, qui pourront accéder à des "contenus pédagogiques audiovisuels présentés par des enseignants et artistes professionnels", indique le communiqué.

Outre les étudiants des écoles et instituts publics, les élèves issus des instituts, associations culturelles et écoles privées et autres amateurs intéressés par les arts et la culture peuvent aussi accéder à ces contenus.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre de "la mise en œuvre du plan d'action" pour promouvoir la formation artistique et encourager la production culturelle dans l’espace numérique et interactif, entre autres, ajoute-t-on.

Les premiers cours de master-home dédiés aux instruments de musique ont déjà été mis en ligne alors que d'autres contenus pédagogiques devront être publiés sur la chaîne Youtube et la page Facebook du Secrétariat d'Etat chargé de la production culturelle ainsi que sur le site web du ministère de la Culture.