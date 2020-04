Accompagnement des associations actives sur le terrain : Les vétérans des SMA saluent les mesures du Président Tebboune

Les vétérans des Scouts musulmans algériens (SMA) ont salué, mercredi dernier, les mesures prises par le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, pour accompagner les associations qui activent sur le terrain et son attachement à instaurer une société civile «forte», indique un communiqué de l’association.

L’association a mis en avant «l’intérêt» accordé par

le président de la République à la société civile et aux associations lors de la dernière réunion du Conseil des ministres, saluant son attachement à «promouvoir» le travail associatif et le bénévolat et à instaurer une société civile «forte» qui s’implique «davantage

et de manière plus efficace»

auprès du peuple dans divers domaines.