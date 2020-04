Protection civile : Opération de désinfection À El Moudjahid

Depuis le début de la propagation du Covid-19, les services de la protection civile ont effectué un nombre incalculable d’opérations de désinfections ayant touché des infrastructures et des édifices publics et privés, le but étant de contribuer à limiter la propagation du virus. Jeudi dernier, c’était au tour du siège de notre journal El Moudjahid de recevoir la visite des agents de la PC pour passer au peigne fin tous les coins et recoins de l’ensemble de nos services en faisant usage, pour ce faire, de produits de qualité. Ne ménageant aucun effort, ils ont également nettoyé et désinfecté tout le bâtiment ‘‘20 rue de la Liberté’’, avec notamment les sièges du journal Horizon et de ‘‘Simpral’’, la société d’impression, situés au dessus d’El Moudjahid. Bien équipés et surtout déterminés et volontaires à souhait, les éléments de la protection civile ont fait honneur à leur corporation et prouvé encore une fois leur professionnalisme et leur disponibilité à toute épreuve.