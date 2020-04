Réfugiés sahraouis : des agences humanitaires lance un appel de fonds de 15 millions de dollars

Les agences humanitaires des Nations Unies ont lancé, jeudi dernier, un appel de fonds de 15 millions de dollars en faveur des réfugiés sahraouis face à l'urgence sanitaire globale actuelle liée au coronavirus (Covid-19), dans un communiqué de presse conjoint. Avec la pandémie du coronavirus, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), le Fonds des Nations Unies pour l’Enfance (Unicef), le Programme Alimentaire Mondial (PAM) et cinq ONG partenaires, ont «un besoin urgent de 15 millions de dollars» pour répondre aux besoins de santé publique «dans les camps des réfugiés sahraouis à Tindouf en Algérie», lit-on dans le communiqué. L’urgence sanitaire globale actuelle, ajoutent les agences, risque d’exacerber une situation qui était déjà difficile pour les réfugiés sahraouis exposés depuis 45 ans à un climat rude et à des conditions de vie difficiles dépendant exclusivement de l’aide humanitaire internationale. Les agences humanitaires ont également exprimé leur «gratitude au gouvernement algérien pour son soutien continu» aux réfugiés sahraouis «en les intégrant de facto dans ses stratégies nationales de réponse au Covid-19».

«Au nom de tous les acteurs humanitaires, je demande humblement aux donateurs, qu’ils soient gouvernements, fondations ou individus, de soutenir ces efforts et aider la communauté humanitaire travaillant dans les camps à Tindouf pour faire face à cette crise sans précédent», a déclaré Agostino Mulas, le représentant du HCR en Algérie. La réponse commune au Covid-19 contient des mesures pour prévenir la transmission du virus parmi les réfugiés sahraouis, et adapter des programmes de santé, éducation, sécurité alimentaire, protection, eau, assainissement, hygiène pour «atténuer les pires effets de la pandémie».

Les agences humanitaires des Nations Unies continuent de travailler à travers les ONG et les partenaires communautaires pour fournir l’aide vitale et les services essentiels de santé, nutrition, eau, assainissement, hygiène et alimentation sans discontinuité

ou rupture.

Les fonds demandés vont permettre aux agences onusiennes et leurs partenaires de maintenir ce soutien durant cette période critique, a conclu le communiqué.