Conseil de la nation : Goudjil salue l’élan de solidarité du peuple algérien face à la pandémie

Le président du Conseil de la nation par intérim, Salah Goudjil, a salué jeudi dernier à Alger l’élan de solidarité du peuple algérien dans la conjoncture que traverse le pays en raison de la pandémie de nouveau coronavirus (Covid-19).

«Nous sommes fiers de notre peuple qui a montré un élan de solidarité à travers tout le pays face à la pandémie de nouveau coronavirus (...) qui fait vivre à l’Algérie, comme à tous les pays du monde, des moments vraiment difficiles», a déclaré M. Goudjil à l’issue de l’adoption, au Conseil de la nation, du projet de loi relatif à la prévention et à la lutte contre la discrimination et le discours de haine et du projet de loi modifiant et complétant l'ordonnance portant Code pénal. Cet élan de solidarité des Algériens «nous réjouit, nous donne de l’espoir et nous incite à lutter pour ce peuple et pour un avenir prospère», a-t-il ajouté. Pour le président de la chambre haute du Parlement par intérim, «la véritable richesse du pays c’est la ressource humaine et notre confiance en nos enfants».

«L’Etat appartient à tous et chacun y a sa place d'autant que nous amorçons l’édification d’une véritable démocratie», a soutenu M. Goudjil,

Il a précisé à ce propos que la mise en œuvre du Programme du président de la République, «à l’arrêt en raison de la conjoncture, reprendra dès la fin de l’épidémie, notamment ce qui a trait à la révision de la Constitution et des lois relatives aux élections et aux partis».

Selon lui, l’adoption des projets de loi qui l’ont été dans cette conjoncture était «nécessaire».

Evoquant la liberté d'expression, M. Goudjil a dit soutenir cette liberté «loin du sensationnel», faisant observer que l’Algérie «est visée directement ou indirectement», d’où la nécessité pour nous, a-t-il dit, «d’être vigilants et de puiser notre force dans la démocratie que nous allons construire».

M. Goudjil a, à cette occasion, souhaité le succès au Gouvernement dans la conjoncture actuelle, affirmant que «notre rôle est de soutenir ce Gouvernement comme nous soutenons les actions, les positions et les décisions du président de la République qui tendent toutes vers l’édification de la véritable démocratie et de la nouvelle République».