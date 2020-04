Australie : Doter l’OMS d’inspecteurs pour enquêter dans les pays touchés par les virus

«Un déploiement rapide de ces inspecteurs pour évaluer les situations sanitaires, à l'instar des spécialistes des armes, pourrait permettre de sauver des vies», a souligné le Premier ministre, Scott Morrison.

«Je pense que tout le monde préférerait savoir au plus vite si un virus a le potentiel de générer ce que ce virus a produit», a relevé le chef du gouvernement australien, faisant savoir que «l’appartenance à un club comme l’OMS doit s’accompagner d’obligations et de responsabilités».

Les pays membres de l’OMS seraient légalement tenus d’accepter l’entrée sur leur sol de ces inspecteurs indépendants cherchant à enquêter sur de nouveaux virus, a indiqué M. Morrison.

Dimanche dernier, l’Australie a demandé une enquête indépendante sur la réponse mondiale à l’épidémie, et en particulier sur la façon dont l’OMS et la Chine ont géré la crise, qui a fait plus de 183.000 morts et plus de 2,6 millions de personnes contaminées.