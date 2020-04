Centre des jeunes dirigeants Algérie : Soutenir les PME

Ces mesures d’urgence sont à mettre en œuvre pendant le confinement, pour assurer aux salariés un revenu de dignité et après le confinement pour permettre aux entreprises de redémarrer. Les mesures en faveur des salariés s’articulent autour de l’instauration d’allocations financées par la CNAC ou par un fond spécial Covid-19, le maintien de leur affiliation à la sécurité sociale et des cartes Chiffa jusqu’au mois de juin et le report de paiement des échéances jusqu’au 1er septembre prochain pour les crédits contractés par les salariés.

Pour les PME, il s’agit de reporter le dépôt de déclarations fiscales jusqu’au 30 septembre, de suspendre les paiements dus à des charges sociales et fiscales durant la période de la pandémie et trois mois après la date de retour à la normale, à échelonner selon un échéancier de 6 à 12 mois. Il est question également de permettre aux entreprises de contracter un crédit bonifié et garanti par l’État pour pouvoir honorer leurs échéances sociales et financer le redémarrage de l’activité. Ce crédit peut être défini à hauteur de 25% à 30% du Chiffres d’affaires de 2019.

Le CJD propose des mesures de sauvetage sur le plan d’organisation des assemblées générales et de l’arrêté des comptes pour l’exercice 2019 pour les adapter au contexte de crise actuelle.

Pour cette association, la crise sanitaire a eu des conséquences néfastes sur des pans entiers de l’économie.

«Devant cette situation exceptionnelle, il est indispensable de prendre des mesures urgentes pour sauvegarder les emplois et assurer la pérennité de ces entreprises», indique la même source.

L’ambition de cette association est de promouvoir des idées nouvelles et d’accompagner tout chef d’entreprise et cadre dirigeant soucieux d’améliorer leurs performances et celles des entreprises.

Mohamed Mendaci