Fédération algérienne des consommateurs : Recommandations pour faire face à la pandémie

La Fédération algérienne des consommateurs (FAC) a émis, jeudi, une série de recommandations en direction des pouvoirs publics, des commerçants, des consommateurs et des médias pour faire face à la pandémie de nouveau coronavirus (Covid-19) et sortir rapidement de cette épreuve. La situation critique induite par la pandémie de nouveau coronavirus «est telle que l'Etat ne saurait supporter seul son fardeau», selon la Fédération algérienne des consommateurs qui invite tout un chacun à contribuer aux efforts visant à atténuer les répercussions de cette situation inédite, en faisant montre de davantage de patience et de cohésion et en renforçant les liens de solidarité et d’entraide, en particulier durant le mois sacré de Ramadhan. Parmi les recommandations adressées par la FAC aux pouvoirs publics, il y a lieu de citer son appel à mettre à profit l’élan populaire et la mobilisation sociétale pour lancer un Téléthon national à travers tous les médias audiovisuels, publics et privés, en solidarité avec les travailleurs qui ont perdu leurs sources de revenus.

La fédération a également appelé les pouvoirs publics à saisir l'opportunité qu’offre cette crise sanitaire, ayant entraîné l'effondrement des prix du pétrole et le recul des recettes de l'Algérie, pour «bâtir une économie nationale diversifiée et affranchie de la dépendance aux hydrocarbures et émettre des bons du Trésor en invitant les citoyens à y souscrire, surtout dans cette conjoncture exceptionnelle avec l’organisation de débats dans les médias pour mettre en évidence leur portée sociale et économique». La FAC a aussi proposé l’élaboration d'un plan national des situations d'urgence sur la base de l’hypothèse de la persistance des répercussions de la pandémie à court, moyen et long termes et la création de cellules de réflexion dans chaque ministère qui s’emploieront à rechercher des solutions aux différents besoins de la population, notamment ceux qui ont perdu leurs sources de revenus, les enfants, les femmes, les personnes âgées et les malades chroniques. Elle a appelé à adopter une stratégie médiatique basée sur la présentation de programmes télévisés, radiophoniques et sur les réseaux sociaux animés par des médecins et des experts en économie, en psychologie, en éducation et en fiqh pour une sensibilisation et un apprentissage à distance pour pouvoir gérer son temps, surmonter les effets psychologiques et économiques du confinement et maintenir la distanciation sociale.



Éviter le stockage spéculatif et recourir à la vente promotionnelle des marchandises



Dans ses recommandations aux producteurs et commerçants, la FAC a appelé au respect des lois relatives aux conditions d’exercice des activités commerciales et des règles relatives à la protection de la santé et la sécurité du consommateur, à éviter les pratiques de stockage spéculatif des marchandises et la spéculation sur les prix et à respecter les conditions sanitaires lors de l’exposition des aliments à la consommation. De même qu'elle a appelé à réduire les marges bénéficiaires, particulièrement durant le mois sacré de ramadhan en guise de solidarité, à recourir à la vente promotionnelle durant ce mois sacré pour soutenir le pouvoir d’achat du consommateur et à élargir les canaux de distribution et espaces de vente. Elle a également exhorté les producteurs et les commerçants à contribuer à l’élan de solidarité au profit des démunis et des catégories sociales sans revenus du fait de la pandémie notamment en ce mois de ramadhan, à prendre les mesures préventives au sein des espaces commerciaux, dont la distanciation sociale, particulièrement dans les villes à forte densité de population et interdire les longues files d’attentes devant les dépôts et boulangeries.



Discipliner le comportement de consommation



Dans ses recommandations, la FAC a appelé à tirer profit de la pandémie et de ses retombées, pour amorcer le passage d’un mode de consommation traditionnel qui repose sur la consommation anarchique, saignant à blanc les ressources et revenus, à une consommation intelligente et responsable qui repose sur la rationalisation de la dépense des ménages, l’épargne et la réduction volontaire, pour contribuer à la pérennité des ressources. La Fédération a également appelé les consommateurs à éviter à se mettre en longues files d’attente anarchiques où la distanciation (1 mètre au moins) n’est pas respectée, discipliner le comportement alimentaire et éviter la frénésie d’achat pendant le mois sacré de Ramadhan, tout en restant confiant quant à la capacité du marché à satisfaire les différents besoins alimentaires. Pour les commissions pendant le mois de Ramdhan qui coïncide cette année avec le contexte de la propagation de la pandémie de Covid-19, la Fédération préconise de dresser, au préalable, une liste des achats, d’éviter de faire les achats pendant les heures de forte affluence et s’abstenir d’acheter des produits non nécessaires, charger un seul membre de la famille des achats, éviter de parcourir les espaces commerciaux, rentrez chez-soi au plus vite et de renoncer aux habitudes d’achats inutiles, comme la vaisselle, les gâteaux et autres produits non nécessaires. Dans ses recommandations à l’adresse de la société d’information, la FAC a appelé les médias à adapter leurs réseaux programmes lors du confinement à domicile, avec des bouquets diversifiés et attrayants, à même de permettre aux familles, notamment les enfants, de se divertir, comme les concours religieux, culturels, sportifs et de jeux, avec octroi de prix.